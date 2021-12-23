Что изменилось в отношении к вакцинации от COVID-19

23.12.2021, 9:44, Детали

Теги: Здоровье, Здравоохранение

Служба исследований hh.ru совместно со страховой компанией «Росгосстрах» провела опрос среди соискателей и сотрудников компаний Центрального федерального округа, в том числе, из Ярославской области и выяснила, как изменилось их отношение к вакцинации от COVID-19.

Треть региональных респондентов (34%) отметили, что всегда были за вакцинацию, 40% – всегда были против. Еще 12% раньше поддерживали идею о прививках от COVID-19, но сейчас против, а 14% наоборот – в условиях резкого роста заболеваемости изменили свое отношение в пользу вакцинации.

Интересно, что отношение к вакцинации — будь оно положительным или скептическим — не зависит от страны-производителя вакцины, и появление в России зарубежных вакцин на него никак не повлияло бы. Лишь на 22% респондентов влияет такой фактор, как страна-производитель вакцины, а 21% и вовсе затруднились ответить на этот вопрос.

Каждый пятый (21%) подозревает, что переболел COVID-19, но не уверен в этом. Еще 24% перенесли заболевание в легкой форме, 14% – в средней форме, 2% – в тяжелой. 32% ответили, что не болели коронавирусом.

Половина (50%) опрошенных считают, что COVID-19 нужно включать в лечение по ДМС, одного ОМС здесь не хватает. 16% придерживаются обратной точки зрения, остальные затруднились ответить.

63% опрошенных рассказали, что и раньше, и сейчас соблюдают меры безопасности – носят маски и перчатки, пользуются антисептиками, моют руки, стараются соблюдать режим самоизоляции. 8% стали соблюдать эти меры еще более тщательно. 16% соблюдали раньше, но устали от этого, 9% никогда не соблюдали, еще 4% не соблюдали раньше, а теперь соблюдают.

Тем временем сервис по поиску работы SuperJob в декабре 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Провизор-технолог» в Ярославле.

Наиболее востребованы на рынке труда провизоры-технологи со стажем работы от 2 лет и опытом аудита технологической документации. В Москве зарплатный максимум для провизора-технолога составляет 100 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 90 тыс. руб., в Ярославле — 60 тыс.руб. Средняя зарплата такого специалиста в городе составляет, по данным SuperJob, 40 тыс. рублей.

От 25 до 30 тыс. рублей в городе готовы платить специалисту с опытом работы до 1-го года, высшим медицинским, химико-технологическим или фармацевтическим образованием, наличием действующего сертификата провизора-технолога, а также знанием нормативных требований по вопросам ведения фармацевтического производства правил хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

От 30 до 35 тыс. рублей получают провизоры-технологи с опытом работы от одного года и навыками разработки технологической документации. От 35 до 45 тыс. платят специалистам со стажем от 2-х лет и опытом аудита технологической документации.

И самые высокие зарплаты, от 45 до 60 тыс. рублей, обещают работодатели специалистам с опытом работы провизором-технологом от 3-х лет.

Среднестатистический портрет соискателя в городе представляет собой кандидат в среднем возрасте 41 года, в 90% − женщины. 98% из кандидатов имеют высшее образование, 18% готовы к переезду, 48% на момент размещения резюме не имели работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 4,5 года.