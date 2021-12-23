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В Рыбинске проходит Всероссийская акция «День короткометражного кино»

23.12.2021, 9:20, Новости
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В пятый раз Рыбинск становится участником Всероссийской акции «День короткометражного кино».

Организатором мероприятия в нашем городе выступает Центр семейных и молодежных инициатив «Там-Там».

Всероссийская акция «День короткометражного кино» началась в Рыбинске 22 декабря и продлится до 24 декабря включительно. В течение трёх дней зрителям покажут игровые и документальные фильмы.

Показы проходят в Арт-клубе «Перекресток». Подробнее ознакомиться с программой акции можно на сайте организаторов vk.com/tam_tam_club.

Международный День короткометражного кино празднуется 21 декабря с 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции. Общественные показы проходят на различных площадках. В 2014 году акция впервые состоялась в России по инициативе Молодежного центра Союза кинематографистов России. В 2019 и 2020 годах проект поддержан Фондом президентских грантов.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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