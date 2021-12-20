В Рыбинске откроют ресторан высокой кухни Los Pollos Hermanos

20.12.2021, 20:12, Эксклюзив

Теги: Бизнес, Криминал, Общество, Сарказм

В следующем году в центре Рыбинска откроется новый ресторан международный сети Los Pollos Hermanos.

– Это будет наш первый ресторан в России, – рассказал владелец сети Гас Фринг. – Рыбинск мы выбрали исключительно благодаря вашему мэру, который убедил меня и моих партнеров по бизнесу в том, что в вашем городе есть неограниченный рынок сбыта для всей линейки нашей продукции.

При этом, господин Фринг уверен, что конкуренты Los Pollos Hermanos не помеха.

– Учитывая наличие готовой распределительной сети в городе, для товаров аналогичных нашим, то у нас проблем со сбытом и доставкой не будет, – пояснил он. – Тем более, наш товар экологически чистый, да мы и умеем работать с конкурентами.

– Внимание к провинциальному городу всемирно известного бренда – это очень хороший знак, – отметил мэр Рыбинска. – Такие компании, как у Гаса Фринга, скрупулезно выбирают места для работы. Я искренне рад, что высокая кухня Los Pollos Hermanos остановилась на Рыбинске. Мы готовы поддерживать и помогать любым предпринимателям, если в их планах – расширять производство и открывать новые точки продаж.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, в планах компании открыть на территории города собственное производство, а также создать логистический центр для поставок своей продукции по всей России.

Los Pollos Hermanos (по-английски The Chicken Brothers ) первоначально был основан чилийскими гражданами Гасом Фрингом и Максом Арчиньегой в Мексике. Кухня ресторана была вдохновлена ​​рецептами, приготовленными дядями Гаса.

В 2009 году сеть вышла на глобальный рынок и стала настоящим хитом. Только в группах соцсети Facebook у страниц связанных с рестораном более полумиллиона подписчиков. В российском ВКонтакте – около 200 тысяч.