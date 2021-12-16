Ограничения для непривитых поддержали бы почти треть ярославцев ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Ограничения для непривитых поддержали бы почти треть ярославцев

16.12.2021, 11:11, Новости
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29% жителей Ярославской области поддержал бы введение жестких ограничений для непривитых, а 32% приветствуют QR-коды, свидетельствуют результаты общероссийского опроса, проведенного hh.ru.

Одобрение таких мер выражают преимущественно врачи, банковские служащие, управленцы и работники образовательной сферы. Респонденты в возрасте поддерживают жесткие антиковидные меры чаще молодежи.

50% ярославцев обеспокоены высокими темпами распространения коронавирусной инфекции в стране. 18% отмечают, что раньше страх был, но сейчас они уже устали бояться, еще 23% в принципе никогда не испытывали подобной обеспокоенности. 9% считают, что COVID не существует и это заговор, поэтому им все равно.

32% жителей региона положительно относятся к концепции QR-кодов как к инструменту сдерживания распространения вируса, 63% эту меру не поддерживают. Из числа вакцинированных респондентов QR-коды одобряют более половины, тогда как из числа непривитых — всего 7%. В разрезе профессий такую меру ожидаемо приветствовали врачи (51%), а также сотрудники банковской сферы (45%), сотрудники сферы закупок (43%), представители отрасли рекламы, маркетинга и коммуникаций (43%), работники образовательной сферы (42%), журналисты (42%) и топ-менеджеры (36%).

В целом введение тех или иных жестких ограничений для непривитых поддержали бы 29% опрошенных, обратной точки зрения придерживаются 65%. Примечательно, что из числа вакцинированных респондентов введение ограничений для непривитых поддержал бы лишь каждый второй. Наибольшее одобрение эта мера находит среди врачей (49%), а также сотрудников банковской сферы (43%), сотрудников сферы закупок (40%), топ-менеджеров (35%) и работников образовательной сферы (34%).




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