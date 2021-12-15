«ОДК-Сатурн» и РГАТУ в 2022 году расширят набор обучающихся по проекту «Крылья Ростеха»

15.12.2021, 10:57, Новости

Теги: Образование, ОДК-Сатурн, Промышленность, РГАТУ

Предприятие «ОДК-Сатурн» и Рыбинский государственный авиационный технологический университет им. П. А. Соловьева в 2022 году расширят набор абитуриентов на специальную образовательную программу «Крылья Ростеха» до 40 человек. При этом поток обучающихся разделят на две группы, с конструкторским и технологическим профилем обучения.

С сентября 2021 года по специальной программе «Крылья Ростеха» в вузах Москвы, Перми, Самары, Рыбинска, Уфы и Санкт-Петербурга проходят подготовку более 140 студентов-конструкторов. В частности, в РГАТУ им. П. А. Соловьева по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» обучаются 23 человека. В 2022 году в рыбинском университете впервые пройдет набор не только на обучение по специализации «инженер-конструктор», но и – «инженер-технолог». В правила приема на 2022/23 учебный год уже внесены изменения с добавлением профиля подготовки «Технология производства авиационных газотурбинных двигателей».

– Предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации находятся на переднем крае выпуска высокотехнологичной продукции. Решения, применяемые в современных конструкциях газотурбинных двигателей, требуют переосмысления технологических подходов. Реализация этих направлений зависит от инженеров-технологов, их компетенции, умения мыслить в новой технологической парадигме. Мы заинтересованы в том, чтобы с первых курсов учебных заведений через новые образовательные программы получать к концу обучения готовых специалистов, которые ориентируются в новых подходах к изготовлению деталей, например в аддитивных технологиях, – рассказал главный инженер ПАО «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин.

Участие в проекте «Крылья Ростеха» дает возможность предприятию подготовить высококвалифицированных технологов, необходимых для выхода на новый технологический уровень, обеспечит сокращение издержек при должном качестве и производительности.

Проект «Крылья Ростеха» рассчитан на способных выпускников школ, которые при поддержке предприятия освоят углубленную образовательную программу и получат высокие стартовые профессиональные позиции для дальнейшей работы и научной деятельности в сфере высоких технологий.

В числе преимуществ обучения – индивидуальная образовательная траектория, углубленное изучение иностранного языка, современная цифровая и ИТ-подготовка, зарубежные стажировки, мотивационные выплаты от компании, возможность с первого курса работать на предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации.

Первые встречи с одиннадцатиклассниками среднеобразовательных школ состоятся уже в декабре. К участию в проекте приглашаются выпускники 2022 года со средним баллом аттестата не ниже 4, суммарным баллом ЕГЭ — не ниже 220, уровнем английского языка не ниже А2. После прохождения собеседования с лучшими претендентами будет заключен договор о целевом обучении. Подробную информацию о проекте «Крылья Ростеха» можно получить по ссылке https://rostekhwings.ru/.