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Что такое гидроборт и из чего он состоит

15.12.2021, 8:31, Детали
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В современном мире грузовых перевозок часто используются автомобили с встроенным гидробортом. Без них невозможно представить себе работу больших транспортных компаний, частных перевозчиков и почтовых служб. Ведь такая конструкция существенно сокращает время загрузки и позволяет работать с разнообразными грузами.

Суть работы гидроборта

Предлагаем разобраться в конструкции гидроборта:

  • несущий короб;
  • гидроцилиндр наклона и подъема. Он предусматривает наличие замков, которые не дают упасть платформе, в случае нарушения герметичности системы;
  • непосредственно грузовая платформа, которая бывает двух видов: складывающаяся и сплошная;
  • гидроагрегат (насос, бак для гидравлики, двигатель, электросистема, блок клапанов);
  • пульт управления.

Основной плюс использования гидроборта заключается в сокращении времени работы. Не нужно прикладывать ручной труд, который порой сверхсложный. Ведь часто приходится грузить большие тяжелые предметы, а их сложно погрузить, не повредив.

Примеры возможной перевозки различных предметов

Чтобы перевезти пианино или тяжелую мебель, нужно приложить немало усилий. Сложность заключается в перемещении предмета с борта автомобиля на пол. Для выгрузки таких тяжелых предметов нужно задействовать огромное количество сильных мужчин. Но даже в таком случае возникает вероятность упустить и повредить инструмент.

Также гидроборт существенно облегчает перевозку строительных материалов на поддонах. Их просто выгружать с помощью гидролифта. Еще один популярный груз – сейфы. Перевозка сейфов – максимально ответственный момент при переезде. Это могут быть как личные перевозки, так и корпоративные. К примеру, перемещение банка или бухгалтерской фирмы в другой офис.

Важно доверить грузоперевозки гидробортом в Киеве надежной компании, такой как «S-Cargo», подробнее об услуге на странице https://s-cargo.kyiv.ua/ru/gruzoperevozki-gidrobort-kiev/. При расчете стоимости учитываются многие факторы.

Учитывайте вес груза, который вам нужно перевезти, поскольку гидроборты устанавливаются на машины различной грузоподъемности. Для небольших предметов подойдет автомобиль, способный выдержать до 2 тонн. В таком случае, гидроборт сможет поднять до 450 кг за один раз. Если вы отдадите предпочтение пятитоннику, гидролифт поднимет до 700 кг за один раз.

Перед заказом грузоперевозок определитесь с точками погрузки и выгрузки, примерным весом груза.




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