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«ОДК-Сатурн» стало победителем всероссийского конкурса наставничества

14.12.2021, 9:07, Новости
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ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) стало победителем IV Конкурса наставничества среди предприятий России на Кубок Никиты Изотова в номинации «Лучшая команда наставников – напарников России».

Данная номинация в 2021 году заявлена впервые, лучшим наставникам вручены дипломы победителей и Кубок.

Для участия в конкурсе была представлена команда из наставников – наладчиков станков и манипуляторов с программным управлением 6-го разряда корпуса № 32 «ОДК-Сатурн» Дмитрия Иванова, Михаила Блинова и Сергея Павлова. За время своего наставничества специалисты обучили свыше 30 учеников.

– Победа в конкурсе – это признание системы наставничества «ОДК-Сатурн». Компания заинтересована в том, чтобы смена поколений осуществлялась гармонично, поэтому у нас разработана и функционирует программа адаптации кадров, основной составляющей которой является институт наставничества. Система наставничества постоянно совершенствуется, ее элементы включены в программу адаптации производственных мастеров, – отметил директор производства ПАО «ОДК-Сатурн» Дмитрий Нерубенко.

Производственные наставники являются носителями знаний, навыков, корпоративной культуры. Предприятию важно сократить сроки адаптации новых сотрудников для максимально быстрого включения в производственный процесс и достижения требуемого уровня компетенций. Особая ставка в этом процессе сделана на развитие системы наставничества.

В 2019 году на рыбинском предприятии ОДК была впервые реализована программа обучения наставников психолого-педагогическим навыкам и методологии TWI (Training Within Industry, система обучения персонала на производстве), а проект «Совершенствование системы наставничества в ПАО «ОДК-Сатурн» стал победителем Второго Всероссийского конкурса «Лучшие HR-практики в ОПК-2020».

Кроме того, в 2020 году впервые состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший наставник ПАО «ОДК-Сатурн», победителями которого стали Дмитрий Иванов и Сергей Павлов.

Конкурс наставничества организован Центральным институтом труда для выявления и распространения лучшего опыта профессионального обучения сотрудников на рабочем месте.




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