Полет в Египет начнется с селфи: теперь в самолетах доступен безлимитный интернет ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Полет в Египет начнется с селфи: теперь в самолетах доступен безлимитный интернет

14.12.2021, 11:11, Новости
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Согласно исследованию аналитиков, этой осенью спрос на авиабилеты в России уверенно вернулся к допандемийному уровню.

Тенденцию связывают с открытием новых направлений – в первую очередь, это Египет, а также с повышением доступности внутренних курортов.

Поддерживая путешественников, в декабре оператор Tele2 запустил сервис – безлимитный интернет на борту авиалайнеров. Услуга предоставляется в самолетах, где доступна мобильная сеть партнеров Tele2. Это операторы AeroMobile и SITAONAIR, которые обеспечивают надежную связь на рейсах крупнейших авиакомпаний России и мира. Технологии спутниковой связи в полете, которые используют партнеры Tele2, являются ведущими в отрасли и широко применяются в авиации по всему миру.

– Безлимитный доступ в интернет и возможность поддерживать связь с семьей и близкими во время путешествий стали необходимым условием для наших клиентов, – уверен директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

По мнению Олега Решетина, сервис особенно актуален при перелетах на большие расстояния.

– С безлимитным интернетом на борту наши клиенты смогут оставаться на связи и проводить это время интересно и с пользой, – добавил он.

Перед подключением услуги необходимо убедиться, что на борту рейса есть мобильная сеть AeroMobile или SITAONAIR. После набора крейсерской высоты и разрешения экипажа пассажиру нужно выключить на смартфоне авиарежим. Если регистрация не произойдет автоматически – выполнить поиск сети вручную. При успешной регистрации в сети партнера абонент получит SMS и сможет подключить услугу. По окончании рейса оператор рекомендует клиентам отключить передачу данных в роуминге на смартфоне, если они не планируют пользоваться интернетом за рубежом. Это поможет избежать непредвиденных расходов.

Стоимость услуги – 900 рублей, безлимитный интернет будет доступен 24 часа с момента подключения. Первые 200 Мб предоставляются клиенту на максимальной скорости, далее – на скорости до 64 кбит/с, достаточной для комфортного общения в мессенджерах и соцсетях. Подробнее – на tele2.ru.




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