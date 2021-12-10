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В Рыбинске обсуждают проект стелы «Город трудовой доблести»

10.12.2021, 11:11, Новости
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В Рыбинске членам Художественного совета представили архитектурно-художественное и пространственное решение стелы «Город трудовой доблести».

Это предварительный вариант монумента, посвященного вкладу рыбинцев в достижение Победы в Великой Отечественной войне. 9 декабря состоялось первое обсуждение.

Местом для установки стелы «Город трудовой доблести» по итогам общественного интернет-голосования жители Рыбинска выбрали территорию напротив проходных «ОДК-Сатурн». В августе, в День города на месте будущей стелы заложили памятный камень. Базовое решение самой конструкции стелы для всех городов, удостоенных Почетного звания, разработало Российское военно-историческое общество.

– На стеле, высота которой предполагается 17,5 м, будет изображен герб города и текст Указа Президента РФ. Зона расположения стелы может быть дополнена конструктивными элементами – пилонами, отображающими непосредственный вклад рыбинских предприятий, и элементами благоустройства. Также специалисты Военно-исторического общества создали пространственное решение с привязкой к территории, – пояснила Лариса Шакирова, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства.

В ходе обсуждения были озвучены варианты материалов и пропорции стелы, поступили предложения по прилегающему благоустройству и наполнению парка в целом.

– Мы рассматриваем особую тематику, и здесь не должно быть случайных вещей, нужна мера, вплоть до расстановки скамеек в этой зоне, – подчеркнул архитектор Николай Лосев.

Предложения экспертов проработают в департаменте архитектуры и градостроительства и снова вынесут на обсуждение Художественного совета.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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