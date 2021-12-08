В Рыбинске ремонтируют квартиры для очередников из домов на улице Щепкина

08.12.2021, 15:10, Новости

Теги: Бюджет, Ремонт, Строительство

В Рыбинске ремонтируют квартиры вторичного фонда для последующего предоставления жильцам домов 29а и 29б по улице Щепкина.

В этом году на косметический ремонт четырех квартир направлено 1,3 млн. рублей.

Квартиры, которые возвращаются в муниципальный жилой фонд, находятся в разном состоянии: где-то требуется ремонт с заменой сантехники вплоть до капитального, в каких-то достаточно лишь качественной уборки.

Однокомнатная квартира на Скомороховой Горе, в которой завершился косметический ремонт, вернулась в муниципальный жилой фонд от прежнего нанимателя. Чтобы предоставить ее очереднику МКУ «Жилкомцентр» провел ремонтные работы. В однокомнатной квартире заменили сантехнику, поклеили обои, положили линолеум.

– Квартиру предоставим очереднику из дома на улице Щепкина. Еще у нас три квартиры разные по площади, которые также привели в порядок в этом году. Средства на ремонт выделены из городского бюджета, – пояснила директор МКУ «Жилкомцентр» Анна Костина.

Все четыре – одно – и трехкомнатные квартиры передадут для расселения домов по адресу: улица Щепкина, 29а и 29б. Такое решение принято в связи с тем, что средств областного бюджета на покупку жилья для расселения не выделено, отметили в пресс-службе администрации города Рыбинска.

Напомним, дома по адресу ул. Щепкина 29А и 29Б были построены в 2012 году по федеральной программе расселения ветхого и аварийного жилья. Застройщиком выступила компания — ООО «Трест Стройтехника-7» (учредитель и руководитель – Тайдаков Константин Викторович) – в настоящее время ликвидировано, непосредственным исполнителем — рыбинское ЗАО «Стройинжиниринг».

Общая сумма затрат составила около 120 миллионов рублей. Финансирование осуществлялось из нескольких источников: бюджет города Рыбинска, бюджет Ярославской области, Фонд содействия реформированию ЖКХ. Гарантийный срок обслуживания закончился в 2017 году. Но к 2018 году состояние зданий стало таким, что специалисты не исключали нового расселения, а жители с иронией говорили, что переехали из ветхого жилья в аварийное.

Однако администрация Рыбинска отказалась признавать «пенопластовые» дома на улице Щепкина аварийными.

При этом, еще в 2013 году прокуратура установила: исполняющий обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Рыбинска в нарушение требований градостроительного кодекса трижды выдавал застройщику разрешения на ввод в эксплуатацию одних и тех же жилых домов, несмотря на то, что на момент их выдачи строительные работы не были закончены. Но тогда администрация Рыбинска заставляла получивших квартиры переезжать в эти «пенопластовые» дома через суд.

Отметим, руководителем департамента в то время была Любовь Тихонова (c 9 июня 2010 года). Денис Добряков был заместителем главы по городскому хозяйству (с 21 августа 2012 года).

В январе 2019 года рыбинский городской суд, по требованию прокуратуры, посчитал недействительным заключение межведомственной комиссии и постановление администрации Рыбинска об отказе признать дома на улице Щепкина №№ 29А и 29Б аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Чиновники пытались оспорить это решение, но не получилось. Областной суд согласился с жильцами и прокуратурой.