О порядке уплаты задолженности по имущественным налогам

07.12.2021, 18:53, Интервью

Теги: Бизнес, Работа

О порядке уплаты задолженности по имущественным налогам рассказывает Наталья Сорокина, начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Ярославской области.

1. Наталия Ивановна, не позднее 1 декабря 2021 года гражданам необходимо было оплатить налог на имущество, транспортный и земельный налог за 2020 год. Что делать тем, кто не успел их уплатить в срок?

Порядок действий зависит от причин неуплаты. Если гражданин имеет в собственности недвижимое имущество, транспортные средства и не получил налоговое уведомление на уплату имущественных налогов за свои объекты, необходимо, не теряя времени, обратиться для получения документов в любую налоговую инспекцию лично или почтой России (письменно).

Кроме того, получить информацию, необходимую для уплаты налога, также можно через интернет-сервис «Обратиться в ФНС» на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.gov.ru). В данном случае в ответ заявителю будет направлен уникальный идентификатор начисления (УИН) для онлайн оплаты начисленных налогов без детализации по объектам.

Обращаем внимание, что, когда налоговое уведомление собственником не получено, а налог начислен и налоговое уведомление направлено физическому лицу по почте либо в личный кабинет налогоплательщика ФНС России, то ответственность за неуплату налогов лежит на собственнике имущества.

Еще одной причиной неуплаты налогов является несогласие налогоплательщика с начисленными суммами.

2. В случае несогласия с начисленными налогами, каковы действия налогоплательщика?

Случается, что граждане не согласны с начисленными налогами. Причиной этому может быть, например, несоответствие данных об основных характеристиках объектов налогообложения в налоговом уведомлении и в документах на право собственности, или отсутствие в налоговом уведомлении ранее заявленных льгот, или объект имущества не принадлежит гражданину. Молчаливое неисполнение такого уведомления повлечет за собой образование задолженности. Во избежание неприятных последствий с некорректными, по мнению налогоплательщика, начислениями следует разобраться, обратившись в инспекцию любым удобным способом (лично, через личный кабинет ФНС России, почту или портал госуслуг).

В данном случае важно понимать, что используемые для начисления сведения налоговые органы получают от органов, отвечающих за регистрацию прав на движимое и недвижимое имущество, регистрацию актов гражданского состояния, миграционный учет, органов опеки и попечительства, органов, уполномоченных совершать нотариальные действия. Эти же государственные органы отвечают за достоверность направляемых сведений.

При поступлении от налогоплательщика информации о том, что в налоговом уведомлении содержатся недостоверные сведения, налоговый орган направляет запросы в регистрирующие органы для уточнения сведений, на основании которых начисляются налоги. После получения ответа сотрудники налогового органа анализируют полученные сведения и принимают решение о перерасчете.

3. Каковы последствия неуплаты гражданами налогов в установленные сроки?

В первую очередь, своевременно неуплаченные начисления превращаются в задолженность, на которую начисляются пени за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего за календарным днем срока уплаты, в этом году со 2 декабря. Таким образом, чем дальше должник откладывает уплату, тем больше ему придется уплатить в будущем. О наличии задолженности и начисленных пенях должника извещает налоговый орган, направляя ему требование об уплате налогов, сборов, пени, штрафов. Полученное требование необходимо исполнить в течение указанного в требовании срока. В противном случае у налоговых органов возникают основания для принятия решения о применении к должнику мер принудительного взыскания, и налогоплательщик понесет финансовые потери в виде госпошлины за рассмотрение дела о взыскании задолженности у мирового судьи и исполнительский сбор Службы судебных приставов, который зависит от суммы взыскания, но при этом составляет не менее 1 тысячи рублей.

4. Как можно узнать о сумме задолженности?

Наиболее быстро получить достоверную информацию о начислениях, а также уплатить налоги и проконтролировать свое состояние расчетов с бюджетом можно в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Подключиться к данному сервису можно в любом налоговом органе, а при наличии подтвержденной записи на госуслугах – с помощью пароля и логина данной учетной записи.

Кроме того, проверить наличие задолженности перед бюджетом по имущественным налогам, а также по налогу на доходы физических лиц, и уплатить её можно на портале госуслуг, либо, обратившись лично в налоговую инспекцию или МФЦ, где будет проверено наличие у Вас задолженности и выдан документ для ее уплаты.