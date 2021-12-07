Жительница Рыбинска открыла шоколадную мастерскую

07.12.2021, 15:21, Новости

Теги: Бизнес, Бюджет, Работа

Ольга Соловьева стала участницей федеральной программы и заключила социальный контракт на развитие собственного дела.

На выделенные средства отремонтировала помещение под цех, закупила необходимое оборудование.

Заниматься изготовлением шоколадных изделий Ольга начала меньше года назад. До этого приоритет отдавался домашней сдобе для своей семьи. Как говорит, в шоколадном деле опыта пока еще немного, но она учится и повышает свой профессиональный уровень. Сейчас в ассортименте изделий у мастерицы – конфеты, плитки, фигурки и различные украшения ручной работы.

— Стать участником программы «Социальный контракт» мне предложили в департаменте по социальной поддержке. Я посоветовалась с семьей, и мы решили попробовать. На выделенные средства оборудовали отдельное помещение для работы с шоколадом, привезли специальный стол, дражировочных барабан и аппарат для темперирования шоколада, микроволновку, духовку, — рассказала Ольга Соловьева.

Несмотря на немалую поддержку, вложиться в собственное дело тоже пришлось изрядно. Шоколад – сырье дорогое. Но заказы уже поступают, и у мастера большие планы: в холодильнике ждут своих владельцев красиво упакованные новогодние елочки.

Всего с начала года социальный контракт заключили 245 рыбинцев. Из них 81 открыли собственное дело, 43 человека направили средства на поиск работы и обучение, девять – на развитие личного подсобного хозяйства, 92 получили помощь в трудной жизненной ситуации.

По разным направлениям сумма финансовой поддержки составляет от 11 до 250 тысяч рублей. Получить консультацию об участии в программе можно в департаменте по социальной поддержке населения по телефонам: +7 (4855) 28-29-23, 28-29-24.

В 2022 году программа продолжит действовать.

Пресс-служба администрации города Рыбинска