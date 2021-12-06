Пять молодых педиатров поступили на работу в городскую детскую больницу Рыбинска

06.12.2021, 12:38, Новости

Теги: Бюджет, Здравоохранение

В 2021 году в детскую городскую больницу Рыбинска пришли пять молодых специалистов.

– Решение проблемы кадрового дефицита – одна из главных задач масштабной региональной программы модернизации первичного звена системы здравоохранения, – сказала и. о. директора департамента здравоохранения и фармации Оксана Пиклун. – На данный момент в поликлиниках Ярославской области трудятся 458 педиатров. Еще 32 – в стационарах. Наиболее остро нехватка кадров ощущается в Рыбинске. Численность детского населения здесь – 33,5 тысячи. Молодые педиатры помогут разгрузить уже работающих, привнесут новые силы и знания. Это поможет сократить время ожидания врача пациентами как дома, так и в поликлинике.

В составе детской городской больницы Рыбинска три поликлиники. Молодые кадры были распределены по участкам в соответствии с потребностью в педиатрах.

В поликлинике №2 на улице Черепанова уже три месяца работает Ксения Капустина. К участку выпускницы педиатрического факультета Ярославского государственного медицинского университета приписаны почти 800 юных пациентов. Порядка 50 из них врач консультирует ежедневно. Ксения отмечает, что нагрузки не боится: выбрала профессию еще в школе и целенаправленно шла к ней.

– В день бывает около 10 вызовов на дом к пациентам, еще 30 – 40 – это прием в поликлинике. Все успеваю. Стараюсь каждому ребенку уделить как можно больше внимания и оказать всю необходимую помощь, – поделилась Ксения. – Родители пациентов тоже довольны. Относятся доброжелательно, благодарят за помощь, поддерживают.

​Также в рамках программы модернизации первичного звена системы здравоохранения идет укрепление технической базы больницы. Сюда поступят 24 медицинских аппарата и комплекса. В этом году закуплены рефкератометр и электроэнцефалограф.