«Клубъ доставки» разъяснил правила работы

03.12.2021, 15:39, Эксклюзив

Теги: Бизнес, Общество, Сарказм, Туризм

В рыбинском сервисе «Клубъ доставки» разъяснили правила работы ретро-курьеров.

– Доставка продуктов питания нашими сотрудниками будет осуществляется пока только в историческом центре города, – пояснили в пресс-службе компании. – Кроме того, есть ограничения: оплату заказа можно производить только звонкой монетой (наличными рублями – ryb.ru) или картой «Мiръ».

Однако это далеко не все ограничения, с которым столкнутся поставщики и потребители.

– В соответствии с «Правилами благочиния», принятыми мэрией Рыбинска, к доставке не будут приниматься следующие продукты: пицца, суши, роллы и все виды гамбургеров, – отметили в сервисе.

По словам представителей «Клуба доставки» сейчас у горожан наибольшим спросом пользуются пироги с требухой, блинчики с икрой (кабачковой), а также солянка «по-бурлацки» (соль, лук, хлеб и вода).

Как следует из данных мониторинга, наиболее часто ретро-курьеров вызывают по следующим адресам: Волжская набережная, д. 67-75; ул. Стоялая, д. 19 и ул. Крестовая, д. 77.

– Историческая форма курьеров гораздо удобнее современной, поэтому наши ретро-курьеры обязательно будут появляться и в других районах города, – добавили в пресс-службе. – Вопрос только в недостаточном количестве гужевого транспорта.