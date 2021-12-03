В Рыбинске продолжаются рейды по соблюдению масочного режима

03.12.2021, 13:59, Новости

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

В Рыбинске представители Роспротребнадзора, департамента ЖКХ, транспорта и связи и административной комиссии провели соблюдение масочного режима при проезде в городском общественном транспорте.

В этот день в зоне внимания ответственных структур оказались водители, кондукторы и пассажиры автобусного маршрута №12.

— В первую очередь акцент на профилактическую работу среди населения. Рейды мы проводим по всем маршрутам наших перевозчиков. Можем зайти в автобус или троллейбус в любом направлении и в любом микрорайоне. В большинстве случаев пассажиры, как правило, в масках. В остальных случаях реакция адекватная, поскольку маска при себе имеется, по каким-то причинам ее просто не надевают, — пояснил начальник отдела транспорта и связи Андрей Баранов.

В ходе выборочного рейда протоколы об административных правонарушениях проверяющие не составили, нарушителям вынесли лишь устные предупреждения. На следующей неделе рейдовые мероприятия продолжатся.

В ноябре на нарушителей масочного режима составлено 16 административных протоколов, материалы направлены в судебные органы. Согласно Кодексу об административных правонарушениях физические лица могут быть привлечены к ответственности с наложением штрафа в размере от 1000 до 30 000 рублей.

Пресс-служба администрации города Рыбинска