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Заезд автобусов на улицу Корнева по маршруту №101 в Рыбинске сохранен

30.11.2021, 16:18, Новости
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В схеме движения автобусов по межмуниципальному маршруту №101 Рыбинск (железнодорожный вокзал) – Каменники сохраняется заезд на улицу Корнева.

В прямом и обратном направлениях автобусы пойдут, как и прежде, от Рыбинского железнодорожного вокзала до поселка Каменники по проспекту Серова.

– Отмена заезда автобусов по межмуниципальному маршруту №101 на улицу Корнева вызвала широкий общественный резонанс. На основании опроса граждан и результатов обследования пассажиропотока пересмотрели решение в пользу сохранения действующей схемы движения автобусов, а также увеличения провозных возможностей подвижного состава по маршруту, – сказал заместитель директора регионального департамента транспорта Илья Тюрганов. – Перевозчик, обслуживающий данный маршрут, принял на себя обязательства по замене автобусов малого класса на средний – из пяти машин, работающих на маршруте, четыре будут среднего класса.

Напомним, в июле по обращению жителей поселка Каменники областной департамент принял решение об изменении маршрута – без заезда на улицу Корнева. Каменниковцы пожаловались на переполненность автобусов, из-за которой они не могут добраться в поселок. Однако мониторинг пассажиропотока, проведенный специалистами департамента ЖКХ, транспорта и связи Рыбинска, показал, что переполненность возникает не из-за пассажиров, совершающих посадку на улице Корнева, а гораздо ранее. Более того, по результатам мониторинга, проведённым администрацией города, областной департамент, в чьём ведении находится маршрут, выпустил на линию автобусы большей вместительности.

— В результате обследования область убедилась в том, что, действительно, необходимо увеличить объем вместимости транспорта. Рейсы выполняли три автобуса вместимостью 42 человека и два — вместимостью 24 пассажира. Теперь по маршруту ходят четыре ПАЗа и один ГАЗ, — рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинска Олеся Минеева.

Кроме того, улица Корнева внесена в список дорог, приоритетных для ремонта. Выполнение перевозок продолжится по ранее утвержденному расписанию движения с предоставлением всех действующих льгот по оплате стоимости проезда.

​Подробнее о расписании – на официальном сайте ГБУ ЯО «Яроблтранском» (https://www.yarobltrans.ru) или по телефону 8 (4852) 67-40-80.




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