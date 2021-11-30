Курьер в Ярославской области зарабатывает в два раза больше учителя

30.11.2021, 8:34, Детали

Теги: Бизнес, Образование, Работа

Служба исследований hh.ru проанализировала вакансии для курьеров, открытые в России в ноябре 2021 года – количество предложений о работе для этих специалистов превысило 18 тысяч.

Это на 83% больше, чем октябре и сразу в семь раз больше, чем в начале пандемии (в марте 2020 года).

Средняя заработная плата, которую предлагают курьерам в России, в ноябре составила 64 тысячи рублей – это на 16 тысяч рублей больше, чем год назад. 10% вакансий предлагают доход от 120 тысяч рублей в месяц. Но важно учитывать, что в большинстве случаев финальная зарплата зависит от количества отработанных часов.

В Ярославской области сегодня требуются более 180 курьеров, средняя предлагаемая зарплата составляет 58 тысяч рублей. Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата учителя в Ярославской области в ноябре составила 25 тысяч рублей. Стандартные требования к курьерам – это хорошее знание местности, а также пунктуальность и ответственность, иногда – наличие или готовность оформить медицинскую книжку.

В России наибольшим спросом у работодателей пользуются курьеры-водители, в частности специалисты с личным автомобилем – им, как правило, предлагаю около 70 тысяч рублей. На пеших курьеров приходится лишь 10% вакансий, а средняя предлагаемая зарплата – 55 тысяч.

Интересно, что стали появляться и сезонные вакансии – так, в Москве ищут курьера-водителя, который будет доставлять живые новогодние елки в период с 15 ноября по 30 декабря, предлагаемая зарплата – от 125 тысяч рублей на руки.