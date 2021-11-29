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Более пяти тысяч рыбинцев вакцинировались от коронавируса за неделю

29.11.2021, 10:09, Новости
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Полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции в Рыбинске прошли 51 591 человек. Первый компонент вакцины получили 79 327 рыбинцев.

По состоянию на 26 ноября, с начала пандемии COVID-19 в городе заразились 6 696 рыбинцев. Количество заболевших за неделю в Рыбинске увеличилось на 341 человека. Число инфицированных растёт по всей Ярославской области. Сейчас в регионе зарегистрировано 76 292 случая. По информации оперштаба, в приёме больных коронавирусом на данный момент задействованы 27 больниц, в которых перепрофилированы 2 974 койки. В Рыбинске развёрнуто 496 коек в четырех медучреждения.

График работы пунктов и кабинетов вакцинации:

В ТРЦ «Виконда» (ул. Бабушкина, 29) пункт вакцинации работает ежедневно с 14:00 до 19:00. Пункт расположен на первом этаже в здании гостиницы (за ресепшеном), вход со стороны улицы 50 лет ВЛКСМ.
В торговом центре «Сенная площадь» (ул. Герцена, 62) пункт расположен на втором этаже. Время работы: будние дни с 15:30 до18:00, суббота, воскресенье с 12:00 до 15:00.
В МФЦ (пр. Генерала Батова,1) кабинет работает в будние дни с 13:00 до 15:00, суббота и воскресенье – выходные дни.
Выездной пункт вакцинации в ТЦ «Макси» (ул. Фурманова, 4) работает с понедельника по пятницу — с 15:00 до 18:00,в субботу и воскресенье — с 14:00 до 17:00.

Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства. Лечебные учреждения принимают без предварительной записи, выбрать удобную дату посещения поликлиники для вакцинации можно через запись на портале «Госуслуг».

В поликлинике № 1 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 54) прививочный кабинет работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 17:00 до 19:00. Обращаться в регистратуру или кабинет № 7а поликлиники.
В поликлинике № 3 (ул. Свободы, 4а) прививочный кабинет работает с 11:00 до 12:00 кроме субботы и воскресенья, обращаться в регистратуру.
В поликлинике № 4 (ул. Зои Космодемьянской, 2а) прививочный кабинет работает с понедельника по пятницу с 13:30 до 14:20 и в воскресенье с 8:00 до 9:00.
В поликлинике городской больницы № 2 им. Пирогова (ул. Максима Горького, 58) вакцинация проводится в понедельник, среду, пятницу с 13:00 до 17:00, вторник, четверг, суббота – с 12:00 до 15:00.
В поликлинике горбольницы № 3 (ул. Черняховского, 14) вакцинация проводится с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.
В поликлинике горбольницы № 4 (ул. Цимлянская, 3) сделать прививку можно в будни с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00, в субботу с 10:00 до 13:00, в воскресенье с 9:00 до 10:00.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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