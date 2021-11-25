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Рыбинец открыл студию предметной видеографии на средства по социальному контракту

25.11.2021, 15:15, Новости
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Станислав Лестов получил в рамках социального контракта 250 тысяч рублей.

Эти деньги предприниматель направил на покупку оборудования для студии предметной съёмки. Такой жанр используется в рекламе для демонстрации внешних характеристик товара — его дизайна, конструкции и значимых элементов.

Предметной видеографией Станислава побудил заняться основной бизнес. Вместе с женой они изготавливают изделия из кожи: ремни, сумки, кошельки. Весь процесс, по большей части, происходит вручную. Лестовы сами красят кожу, разрабатывают дизайн будущего изделия, шьют и реализуют, в том числе на маркетплейсе. А в интернете люди совершают покупки по фотографиям.

— Если у тебя нет качественного контента — фотографий и видео, тебе не продать свой товар. Сейчас я могу делать сразу два вида предметной съёмки — это непосредственно саму предметную съёмку и съёмку для каталога. Данные услуги я и предлагаю клиентам в своей студии, — говорит предметный видеограф Станислав Лестов.

Два визита в департамент социальной поддержки населения, месяц на перечисление средств, и Станислав Лестов получил финансовую поддержку в размере 250 тысяч рублей на приобретение оборудования: фотокамеру, оптику, свет.

Станислав Лестов стал одним из 208 участников программы соцконтракта. Всего по направлению самозанятости и ведению индивидуальной трудовой деятельности участниками стали 68 рыбинцев, на обучение и поиск работы заявились 39 человек, на ведение личного подсобного хозяйства – девять. 92 рыбинца из малоимущих семей (многодетных, а также семей, в которых воспитываются дети-инвалиды) получили помощь на покупку одежды, обуви и другие неотложные нужды.

Информацию об участии в программе можно узнать в департаменте по социальной поддержке населения по телефонам: +7(4855) 28-29-23, 28-29-24.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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