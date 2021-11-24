Строящемуся детскому саду на улице Новосёлов присвоили номер и название

24.11.2021, 16:15, Новости

Теги: Бюджет, Образование, Строительство

Детское дошкольное учреждение зарегистрировано под № 20 и носит название «Маленькая страна».

Сейчас строительство здания практически закончено, в помещениях детского сада идёт отделка стен, полов, потолков. Специалисты департамента образования работают над интерьерным оформлением групп.

Строительство детского сада в микрорайоне Прибрежный ведётся с июня 2020 года. За это время подрядная организация выполнила основные строительные работы: подводку сетей, возвела здание, сделала внутренние штукатурные работы. Сейчас в будущем детском саду идёт отделка помещений.

— У нас согласовано цветовое исполнение групп и смежных помещений. Внутренне пространство сада будет выполнено в желто-зелёной гамме. Рабочие оформляют изостудию, думаем, она порадует и детей, и педагогов, и родителей. Мебель закуплена. Осталось приобрести игрушки, ковры, шторы, — рассказала заместитель директора департамента, начальник отдела дошкольного образования Жанна Монахова.

После процедуры лицензирования в 2022 году новый детский сад примет 240 ребят. В двухэтажном здании будут четыре группы для малышей от полутора до трех лет и восемь групп для детей старшего возраста. На прилегающей территории садика будут красочные веранды, игровые комплексы и спортивная площадка.

Кроме детского сада в планах администрации Рыбинска строительство в Прибрежном школы. Микрорайон активно застраивается, потребность в образовательных учреждениях возрастает.

— Есть планы по строительству школы в Прибрежном микрорайоне. На 2022 год в бюджет города закладываются средства на разработку проектно-сметной документации по строительству общеобразовательного учреждения на 1 000 мест, — прокомментировала заместитель главы по социальным вопросам Наталья Шульдина.

Для реализации проекта по строительству новой школы в Прибрежном администрация планирует войти в федеральную программу.

Пресс-служба администрации Рыбинска