Строящемуся детскому саду на улице Новосёлов присвоили номер и название ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Строящемуся детскому саду на улице Новосёлов присвоили номер и название

24.11.2021, 16:15, Новости
Теги: , ,

Детское дошкольное учреждение зарегистрировано под № 20 и носит название «Маленькая страна».

Сейчас строительство здания практически закончено, в помещениях детского сада идёт отделка стен, полов, потолков. Специалисты департамента образования работают над интерьерным оформлением групп.

Строительство детского сада в микрорайоне Прибрежный ведётся с июня 2020 года. За это время подрядная организация выполнила основные строительные работы: подводку сетей, возвела здание, сделала внутренние штукатурные работы. Сейчас в будущем детском саду идёт отделка помещений.

— У нас согласовано цветовое исполнение групп и смежных помещений. Внутренне пространство сада будет выполнено в желто-зелёной гамме. Рабочие оформляют изостудию, думаем, она порадует и детей, и педагогов, и родителей. Мебель закуплена. Осталось приобрести игрушки, ковры, шторы, — рассказала заместитель директора департамента, начальник отдела дошкольного образования Жанна Монахова.

После процедуры лицензирования в 2022 году новый детский сад примет 240 ребят. В двухэтажном здании будут четыре группы для малышей от полутора до трех лет и восемь групп для детей старшего возраста. На прилегающей территории садика будут красочные веранды, игровые комплексы и спортивная площадка.

Кроме детского сада в планах администрации Рыбинска строительство в Прибрежном школы. Микрорайон активно застраивается, потребность в образовательных учреждениях возрастает.

— Есть планы по строительству школы в Прибрежном микрорайоне. На 2022 год в бюджет города закладываются средства на разработку проектно-сметной документации по строительству общеобразовательного учреждения на 1 000 мест, — прокомментировала заместитель главы по социальным вопросам Наталья Шульдина.

Для реализации проекта по строительству новой школы в Прибрежном администрация планирует войти в федеральную программу.

Пресс-служба администрации Рыбинска




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / Муниципальный совет приступил к обсуждению проекта бюджета Рыбинска

24.11 / Жители Рыбинск смогут увидеть уникальный интерьер усадьбы купца Карякина

23.11 / Дорогу на улице Волочаевской введут в эксплуатацию к Новому году

18.11 / Благоустройство в Волжском парке завершено

18.11 / Четверть объема взятых ярославцами кредитов – это ипотека

17.11 / В Рыбинске завершился ремонт дороги на улице Левитана, а в Волжском парке высадили сортовые рябины и клены

15.11 / Новости городской администрации

14.11 / «Золотаревские чтения»

12.11 / В Рыбинске закончен ремонт дорог на улице Фестивальной и участка к лагерю «Полянка»

11.11 / За сезон-2021 Рыбинск принял 138 теплоходов с туристами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика