Жители Рыбинск смогут увидеть уникальный интерьер усадьбы купца Карякина

24.11.2021, 9:05, Новости

Теги: Архитектура, Бюджет, Здоровье

Произойдет это после передачи здания на улице Луначарского, в котором сейчас располагается тубдиспансер, в собственность города.

Тогда Рыбинск сможет возродить архитектурный ансамбль усадьбы и Карякинского сада, сделать уникальные интерьеры усадебного дома доступными для горожан и откроет новые возможности для развития общественной и культурной жизни Рыбинска.

Широкая лестница из камня, высокие потолки, круглые своды, на полу – явно старая, но отлично сохранившаяся плитка, на втором этаже – деревянный девятиметровый потолок. Из фойе второго этажа, который возможно использовали в купеческом доме в качестве танцевального зала, – прекрасный вид на Карякинский сад. Так выглядит изнутри здание тубдиспансера сегодня.

Красота уникальных интерьеров сейчас доступна ограниченному кругу людей – пациентам и медперсоналу тубдиспансера. Большая часть исторического пространства пустует и не используется в работе.

– Вопрос о том, что нас устроят более скромные площади, мы поднимали давно, – поясняет руководитель Рыбинского туберкулезного диспансера Ирина Райх. – В этом здании туберкулезная больница находится с 1957 года. Общая площадь – более двух тысяч квадратных метров. После вывода из здания стационара в 2013 году, здесь проходят лечение больные неактивной формы заболевания, то есть те, кто не заразен и не представляет опасности для окружающих. Сейчас второй этаж используется под отделение дневного пребывания на 30 коек.

Перевод тубдиспансера в другое здание в пределах городской территории позволит Рыбинску сохранить медицинскую помощь этого направления, а горожанам получить еще одно уникальное пространство для культурной и общественной жизни.

– Здание усадьбы – памятник архитектуры местного значения, построено в 1880 году. Площади необыкновенные, с отличной акустикой. Его можно использовать, например, как вторую сцену театра, концертную площадку духового оркестра, выставочное пространство для художников, – рассказала заместитель главы Рыбинска по социальным вопросам Наталья Шульдина.

Несмотря на свой возраст – 141 год, здание находится в добротном состоянии. Опыт восстановления таких уникальных памятников у Рыбинска есть. Это железнодорожный вокзал, реставрация которого заняла около двух лет, усадьба Наумова, где работы еще продолжаются.

Пресс-служба администрации города Рыбинска