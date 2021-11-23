Дорогу на улице Волочаевской введут в эксплуатацию к Новому году

23.11.2021, 14:46, Новости

Теги: Бюджет, Праздник, Строительство

Дорогу на улице Волочаевской введут в эксплуатацию в конце декабря. Все основные работы на объекте выполнены.

Подрядной организации осталось провести на дороге комплексные мероприятия по безопасности дорожного движения. Эти работы будут закончены до 20 декабря.

Основные строительные работы на автодороге, которая станет продолжением улицы Волочаевской от улицы Николая Невского до Окружной, завершены. К работам подрядчик приступил в конце августа.

На строительство новой дороги выделено более 121 миллиона рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

— Работы выполнены почти на 80 млн рублей. Это работы по укладке асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах. На протяжении всей дороги проложена ливневая канализация. Осталось выполнить работы, которые можно делать в зимний период — монтаж светофорных объектов. Готовы места под установку линии освещения, — рассказал первый заместитель главы Рыбинска Алексей Рябченков.

Строящаяся дорога на улице Волочаевской будет протяженностью 652 метра с четырьмя полосами движения. Объект планируют ввести в эксплуатацию в конце декабря.

В тоже время в городе уже началась подготовка к Новому году, сообщили в пресс-службе администрации.

На общественных территориях Рыбинска устанавливают живые и искусственные ели. Витрины предприятий торговли украшают тематическими праздничными композициями. Жители могут принять участие в создании новогодней атмосферы в своих дворах и поучаствовать в конкурсе «Новогодний Рыбинск».

К новогодним и рождественским праздникам в городе установят 15 елей. Подрядная организация уже приступила к работам. Первую искусственную ель рабочие смонтировали на площади Маршала Жукова.

— В этом году мы собираем две искусственных ёлки. Установку на площади Жукова рабочие уже закончили. С 23 ноября начнем собирать конструкцию на площади Дерунова. К концу недели планируем приступить к украшению елей гирляндами и игрушками, — рассказал директор МУП «ДЭС» Дмитрий Шилов.

Живыми елями украсят в Рыбинске по традиции Красную площадь, разворотное кольцо на улице Фурманова, площадки у дворцов культуры и учреждений спорта, общественные территории. Завершить установку новогодних елей в Рыбинске планируют до 18 декабря.

Принять участие в создании новогодней атмосферы в городе приглашают всех рыбинцев. С 1 декабря стартует конкурс на лучшее оформление дворовых территорий и подъездов многоквартирных домов. Конкурс «Новогодний Рыбинск» проводится по четырём номинациям: «Новогодний двор», «Новогодняя елка», «Новогоднее окно» и «Новогодний подъезд». Заявки от жителей принимаются до 23 декабря на электронную почту Комитета по развитию местного самоуправления: [email protected] или по адресу: ул. Рабочая, 1, каб. 300.