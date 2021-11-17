В Рыбинске завершился ремонт дороги на улице Левитана, а в Волжском парке высадили сортовые рябины и клены ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В Рыбинске завершился ремонт дороги на улице Левитана, а в Волжском парке высадили сортовые рябины и клены

17.11.2021, 16:03, Новости
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На центральной улице села Балобаново – улице Левитана в границах городской черты отремонтировано дорожное покрытие. Подрядчику осталось отсыпать обочины и нанести дорожную разметку.

Новый асфальт уложен на участке протяженностью почти 700 метров. Улицу Левитана включили в список ремонта этого года за счёт экономии средств при проведении конкурсных процедур. Стоимость работ составила восемь миллионов рублей.

— Здесь остался незавершённым небольшой объём работ. Отсыпать щебенкой обочины и нанести дорожную разметку. Очень надеемся, что погода ещё позволит нам это сделать. Жители уже жалуются, что автомобилисты ездят здесь с большой скоростью. Прошу водителей соблюдать правила дорожного движения и особенно скоростной режим, — рассказал первый заместитель главы Рыбинска Алексей Рябченков.

Полностью завершить весь комплекс работ подрядчик должен к 25 декабря.

Кроме того, в пресс-службе администрации Рыбинска сообщили, что в Волжском парке высадили 69 деревьев. Зелёные насаждения появились вдоль дорожек для скандинавской ходьбы и велодорожки. На территории, где весной происходила санитарная чистка и вырубка, связанная с благоустройством парка.

Специалисты выбраковывали старые деревья и те, которые попадали в зону стройки. Молодые сортовые рябины и клены высотой от 3,5 до 4 метров не только количественно, но и качественно разнообразили видовой состав зеленых насаждений парка.

– Деревья не стали хаотично раскидывать по Волжскому парку, а сделали загущенную посадку, подчеркнув планировочную структуру территории. Рябины и клены высадили вдоль дорожек, – отметили в Управлении городского хозяйства.

Все деревья будут находиться под наблюдением специалистов до полного приживания.




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