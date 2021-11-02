Новости администрации Рыбинска

02.11.2021, 15:11, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Ремонт, Транспорт

Рыбинск присоединился к акции «Маленькие радости для врачей», которая проходит в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Цель – поддержать медицинских работников в лечебных учреждениях, работающих в ковид-отделениях. В Рыбинске участниками акции поддержки медиков стали более 50 предприятий общественного питания.

Медиков, работающих в «красной зоне» с ковид-пациентами, предприятия общественного питания и розничной торговли Рыбинска поддержали своей продукцией. Пиццерии, пекарни, кафе, рестораны и торговые сети собирают для врачей и медсестер сладкие подарки.

– В течение десяти дней предприятия Рыбинска привозят продуктовые наборы врачам больниц и медикам скорой помощи, чтобы их поддержать, создать хорошее настроение. Кто-то приготовил выпечку, торты и пирожные, кто-то собирает наборы конфет, кто-то фруктов. Все подарки предприятия по составленному графику развезут по больницам, – подчеркнула первый заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ольга Слатимова.

Сегодня врачам скорой помощи представители кафе «Соседи» привезли свежую выпечку и кофе, а кафе «Стейк» выпечку для медицинского персонала инфекционной больницы.

– Мы очень благодарны за эти знаки внимания. Нагрузка на скорую помощь очень большая, бригады круглосуточно в машине, на вызовах, практически на базу не приезжают, но когда вернутся, их будет ждать приятный бонус, – сказала Елизавета Буракова, заместитель главного врача скорой помощи по медицинской части.

– В режиме подъема заболеваемости медики работают уже полтора года. Люди очень устали, и для них сейчас очень важна поддержка, и нужно, чтобы к их труду относились бережнее. Прививайтесь, и тогда врачам будет работать гораздо легче, – отметил Михаил Цветков, главный врач горбольницы №2.

Также знаки внимания и поддержки получают медики ковидных отделений городских больниц №1, 3, 4.

В Рыбинске в ближайшее время изменится схема движения на перекрестке улиц Плеханова, Румянцевской, Гоголя и Железнодорожной: улицы Румянцевская и Гоголя станут односторонними.

Новая схема согласована с ГИБДД, специалисты подтверждают её эффективность для организации безаварийного движения. Нововведения вступят в силу после завершения ремонта участка улицы Карякинской у военкомата.

По новой схеме участок улицы Гоголя от улицы Плеханова до улицы Карякинской станет односторонним для движения транспорта от улицы Плеханова в сторону улицы Карякинской. На улице Румянцевской также вводится одностороннее движение на участке от улицы Карякинской до улицы Плеханова.

– Два участка на перекрестке становятся односторонними, при этом на пересечении улиц Плеханова, Железнодорожной, Румянцевской и Гоголя минимизируются потоки транспортных средств. У водителей будет меньше точек отвлечения внимания, что позволит сделать перекресток безопаснее, – сказал Валентин Артюшенков, старший государственный инспектор отделения дорожного надзора ОГАИ УВД по Рыбинску и Рыбинскому муниципальному району.

Госавтоинспекторы подчеркивают, что с января по ноябрь 2021 года на данном пересечение автомобильных дорог произошло 20 ДТП, из них четыре с пострадавшими: два в результате столкновения, два – съезда с дороги. Сейчас это место является предочагом аварийности. Еще одно дорожно- транспортное происшествие переведет его в статус аварийного.

Для автомобилистов новая схема станет проще для проезда. Закрывается выезд с улицы Гоголя на перекрёсток, а также въезд с перекрёстка на улицу Румянцевскую. Объехать участок можно через улицы Гоголя и Карякинскую.

– Мы считаем, что такие изменения на перекрестке с целью организации безаварийного движения оправданы. Ранее здесь был сложный перекресток. Сейчас сориентироваться в изменениях водителям помогут дополнительные островки безопасности и сигнальные столбики для движения по полосам, – подчеркнул Валентин Артюшенков.

Для введения новой схемы на перекрестке постоят дополнительный островок безопасности, установят сигнальные столбики на улице Гоголя, которые будут разделять два транспортных потока попутного направления.

Разработанная Управлением городского хозяйства схема дорожного движения рассмотрена и скорректирована межведомственной комиссией по безопасности дорожного движения и будет утверждена в законном порядке.

Введение новой схемы запланировано после завершения ремонта участка дорожного полотна на улице Карякинской возле военкомата и выполнения мероприятий по организации дорожного движения.

На Скомороховой Горе приступили к укладке асфальта на велодорожке.

Подрядчик обещает выполнить работу в течение двух дней, если в планы не вмешается погода. Для укладки асфальта на велодорожке подрядчик использует асфальтоукладчик.

Сегодня строители приступили к укладке асфальта на велодорожке в микрорайоне Скоморохова Гора. Велодорожка с двусторонним направлением шириной 2,5 метра проходит по четной стороне улицы Моторостроителей на всем ее протяжении. За первую половину дня подрядчик уложил около 100 метров специального асфальта с красителем. Покрытие на велодорожке красного цвета, как этого требует технология.

— Качество соответствует требованиям, которые мы предъявляли к подрядной организации. Видно, что соблюдается технология укладки, цвет асфальта идеальный. Надеюсь, что за два дня получится полностью заасфальтировать велодорожку, её протяженность составляет 960 метров, — рассказал первый заместитель главы Рыбинска Алексей Рябченков.

Для укладки асфальта на велодорожке подрядчик использует асфальтоукладчик небольших размеров. Благодаря технике поверхность покрытия получается идеально ровная.

— При строительстве любой дороги, в том числе и для велосипедного транспорта, главное — это температура асфальта и укатка основания, чтобы поверхность была ровная. Поэтому специалисты постоянно контролируют температуру и плотность асфальта, так называемым утюжком, — прокомментировал генеральный директор ОАО «РУМСР» Евгений Сдвижков.

Также подрядчик приступил к монтажу уличного освещения. Вдоль всей улицы предусмотрены три линии, с современными светильниками.

С 1 ноября муниципальное предприятие «ДЭС» перешло на зимний режим работ. Это значит, что парк автотехники переоборудован для зимней уборки, предприятие работает в круглосуточном режиме.

Для зимней уборки будет задействовано 25 единиц техники: для подметания, грейдирования, вывоза снега. 10 комбинированных дорожных машин будут убирать основные дороги и магистрали. За летний период техника прошла необходимый ремонт и подготовку.

– В этом году предприятие приобрело две новые комбинированные дорожные машины. В первый снегопад мы уже их «обкатали» для обработки дорог пескосоляной смесью и жидким реагентом. С наступлением снега техника в полном объеме выйдет на городские улицы, – рассказал директор МУП «ДЭС» Дмитрий Шилов.

Также в летний период на предприятии заготовили пескосоляную смесь. На базе ДЭС сформирован запас более 10 000 тонн регента, продолжается закупка компонентов на весь сезон.