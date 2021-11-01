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В Рыбинске закончили ремонт участка на дамбе-ГЭС

01.11.2021, 16:29, Новости
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Ремонт участка Шекснинского шоссе на дамбе ГЭС в границах городской черты закончен. Подрядчик выполнил работу в рекордно сжатые сроки.

Протяженность участка около 3,2 километров подрядная организация отремонтировала за две с половиной недели. Для повышения качества асфальтобетонного покрытия и увеличения скорости работ специалисты впервые применил здесь перегружатель асфальтовой смеси. Это специальная машина, увеличивающая производительность труда дорожников в два раза. Её использование позволило закончить ремонт на Шекснинском шоссе в короткие сроки.

— Остаётся небольшой объём работ по остановочному павильону. Отсыпкой обочин подрядчик займётся на следующей неделе. Но уже сейчас можно констатировать тот факт, что работа сделана качественно. Нанесена разметка, установлены дорожные ограждения, — рассказал первый заместитель главы Рыбинска Алексей Рябченков.

Ремонт дороги на дамба-ГЭС был выполнен на средства федерального бюджета. В августе Рыбинск получил трансферт в размере 400 миллионов рублей. Участок Шекснинского шоссе вошёл в число 11 дорог как приоритетный и наиболее аварийный. В 2020 году сотрудники ГИБДД зафиксировали здесь 10 ДТП, в 2021-ом было зарегистрировано уже 15 дорожно-транспортных происшествий с четырьмя пострадавшими.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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