В Рыбинске завершается строительство дороги на улице Волочаевской

01.11.2021, 15:19, Новости

Теги: Бюджет, Строительство, Транспорт

Подрядчик завершает основные строительные работы на автодороге, которая станет продолжением улицы Волочаевской от улицы Николая Невского до Окружной.

Строители приступили к укладке верхнего слоя асфальта. В начале недели эту работу организация завершит, но пользоваться дорогой будет нельзя, отметили в пресс-службе администрации города. Подрядчик должен закончить мероприятия по безопасности дорожного движения — доделать тротуары, освещение, нанести разметку и установить знаки дорожного движения.

Дорога на улице Волочаевской – один из четырёх объектов, строительство которых в Рыбинске подходит к завершению. К работам подрядчик приступил в конце августа. А уже на этой неделе строители заканчивают укладку верхнего слоя асфальта на дороге.

— Здесь, как и на Шекснинском шоссе, мы использовали смеситель асфальтовой смеси. За счёт этой машины в самые короткие сроки уложили асфальт, агрегат в два раза повышает производительность труда. К настоящему моменту осталось построить два примыкания со стороны улицы Николая Невского и Окружной дороги. И в принципе всё будет закончено. Работы по освещению и тротуарам планируем выполнить до 15 ноября, — рассказал генеральный директор ОАО «РУМСР» Евгений Сдвижков.

— Это тот пример, когда темпы работы соответствуют их качеству. Для строительства дороги подрядчик использует щебеночно-мастичный асфальтобетон на полимерном битуме. Обыватели обращают внимание на его пористость, но на самом деле внутри он очень плотный, и стоять такая дорога будет долго. Хочу предупредить автомобилистов, что пока ездить по дороге нельзя. Подрядчик должен закончить мероприятия по безопасности дорожного движения, — прокомментировал первый заместитель главы Рыбинска Алексей Рябченков.

Кроме дорожной разметки и знаков, въезд со стороны Окружной будет оборудован светофорами. Прорабатывается вопрос о запуске маршрута общественного транспорта по новой дороге.