Покупка квартиры на материнский капитал: правила

01.11.2021, 14:20, Детали

Теги: Бюджет, Работа, Строительство

Приобретение жилья с появлением в семье ребенка является острой проблемой для многих молодых семей. В помощь приходит программа выплаты материнского капитала – сумму, выделяемую государством, можно потратить, помимо прочего, на улучшение жилищных условий https://tlt-dom.com/info/pokupaem_kvartiru_na_materinskii_kapital:_chto_nuzhno_znat_v_2021_godu/ .

Купить квартиру на материнский капитал можно в ипотеку, наличными, либо оформив целевой кредит или рассрочку от застройщика. Но важно учитывать основные моменты, указанные в законодательстве.

Как можно купить квартиру на материнский капитал: правила

Семье важно понимать, что наличными средства из материнского капитала получить не удастся – использование предполагает перечисление денег Пенсионным Фондом на целевые расходы. В данном случае, деньги попадают напрямую в банк, если оформляется ипотека, продавцу при покупке квартиры наличными, или застройщику, если была оформлена рассрочка.

С недавних пор купить квартиру за материнский капитал можно до того, как ребенку исполнится 3 года. Но только при оформлении ипотеки или рассрочки. Покупка наличными возможна только после достижения чадом 3-хлетнего возраста.

Оформление ипотеки имеет свои нюансы – крупные банки требуют, чтобы первый взнос был на 5-10% больше, чем сумма материнского капитала, а это значит, что без личных сбережений не обойтись.

Покупка в рассрочку от девелопера оформляется намного проще – не нужен объемный пакет документов, неважна кредитная история покупателя, а также не учитывается уровень его «официального» дохода. Рассрочка оформляется на выгодных для клиента условиях по упрощенной процедуре.

Как просто купить квартиру, используя средства маткапитала

Обращение к надежному застройщику, предоставляющему возможность использования средств материнского капитала на покупку жилья, значительно упростит задачу. В Тольятти обратить внимание стоит на компанию «Унистрой» — здесь вы получите высокий уровень сервиса, необходимую консультацию по всем интересующим вас вопросам, а также комплексную поддержку и помощь при покупке желаемых квадратных метров.

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