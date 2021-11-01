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Покупка квартиры на материнский капитал: правила

01.11.2021, 14:20, Детали
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Приобретение жилья с появлением в семье ребенка является острой проблемой для многих молодых семей. В помощь приходит программа выплаты материнского капитала – сумму, выделяемую государством, можно потратить, помимо прочего, на улучшение жилищных условий https://tlt-dom.com/info/pokupaem_kvartiru_na_materinskii_kapital:_chto_nuzhno_znat_v_2021_godu/.

Купить квартиру на материнский капитал можно в ипотеку, наличными, либо оформив целевой кредит или рассрочку от застройщика. Но важно учитывать основные моменты, указанные в законодательстве.

Как можно купить квартиру на материнский капитал: правила

Покупка квартиры на материнский капиталСемье важно понимать, что наличными средства из материнского капитала получить не удастся – использование предполагает перечисление денег Пенсионным Фондом на целевые расходы. В данном случае, деньги попадают напрямую в банк, если оформляется ипотека, продавцу при покупке квартиры наличными, или застройщику, если была оформлена рассрочка.

С недавних пор купить квартиру за материнский капитал можно до того, как ребенку исполнится 3 года. Но только при оформлении ипотеки или рассрочки. Покупка наличными возможна только после достижения чадом 3-хлетнего возраста.

Оформление ипотеки имеет свои нюансы – крупные банки требуют, чтобы первый взнос был на 5-10% больше, чем сумма материнского капитала, а это значит, что без личных сбережений не обойтись.

Покупка в рассрочку от девелопера оформляется намного проще – не нужен объемный пакет документов, неважна кредитная история покупателя, а также не учитывается уровень его «официального» дохода. Рассрочка оформляется на выгодных для клиента условиях по упрощенной процедуре.

Как просто купить квартиру, используя средства маткапитала

Покупка квартиры на материнский капиталОбращение к надежному застройщику, предоставляющему возможность использования средств материнского капитала на покупку жилья, значительно упростит задачу. В Тольятти обратить внимание стоит на компанию «Унистрой» — здесь вы получите высокий уровень сервиса, необходимую консультацию по всем интересующим вас вопросам, а также комплексную поддержку и помощь при покупке желаемых квадратных метров.

С помощью застройщика вы можете оформить ипотеку или рассрочку, выбрать самые выгодные для себя условия покупки, а также самые подходящие варианты жилплощади, соответствующие индивидуальным вкусам и потребностям.

Компании «Унистрой» принадлежит ЖК «Южный бульвар» https://tlt-dom.com/,  расположенный на улице Итальянский бульвар в Тольятти. Выбрать 1, 2, 3 или даже 4-комнатную квартиру не составит никакого труда – комплекс состоит из 14 десятиэтажных кирпичных домов. Здесь вы приобретете по-настоящему функциональную и удобную жилплощадь уровня «комфорт».

Особенностью ЖК «Южный бульвар» выступает высокое качество строительства с применением современных технологий и инженерных решений. Уютные и безопасные дворы, а также широко развитая инфраструктура позволяет каждой семье жить, воспитывать и развивать ребенка в самых достойных, современных и стильных условиях.

* Застройщик: ООО Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН». Проектные декларации размещены в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте https:наш.дом.рф. Настоящее предложение не является публичной офертой




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