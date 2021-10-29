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О работе налоговой инспекции в «нерабочие дни»

29.10.2021, 9:21, Объявления
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Во исполнение указа президента Российской федерации от 20.10.2021 г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021г.» и в целях недопущения распространения COVID-19 с 1 по 3 ноября 2021 года приостановлен прием граждан в налоговой инспекции

Для вашего удобства на нашем сайте nalog.gov.ru доступны более 70 онлайн-сервисов, с помощью которых можно решить практически любую жизненную ситуацию без обращения в инспекцию.

В указанный период вся корреспонденция, в том числе налоговая и бухгалтерская отчетность, будет приниматься через специальный бокс для входящей корреспонденции. Вы также можете направить обращение по почте с описью вложения, или передать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

С 8 ноября 2021 года прием в зале инспекции будет осуществляться только по предварительной записи. Для записи на прием в инспекцию необходимо воспользоваться интерактивным сервисом на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Межрайонная ИФНС России № 3 по Ярославской области




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