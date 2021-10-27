Житель Рыбинска на средства соцконтракта открыл химчистку

27.10.2021, 16:25, Новости

Теги: Бизнес, Бюджет, Транспорт

Леонид Кольчугин — участник программы поддержки самозанятых в рамках социального контракта направил 250 тысяч рублей на покупку техники и 30 тысяч на обучение.

Финансовое вливание позволило молодому предпринимателю освоить новый вид деятельности и расшить возможности бизнеса.

Леонид Кольчугин является индивидуальным предпринимателем уже около трех лет. Он занимается интерьером и экстерьером автомобилей — делает чистку салонов, полировку, шумоизоляцию, перетяжку потолков.

— Рынок требует постоянного роста ассортимента услуг, обновления. Только успеваем освоить одну нишу: купить оборудование, обучиться, как уже нужно искать новые пути. И это законы бизнеса, которые надо соблюдать. Поэтому начал искать различные государственные программы, которые помогли бы мне как предпринимателю развиваться дальше, — рассказал Леонид Кольчугин, участник программы соцконтракта.

Так было принято решение заключить социальный контракт на самозанятость. При этом 30 тысяч предприниматель получил на обучение, которое прошло на базе РГАТУ. В программу вошли тренинги по маркетингу, налогообложению, специалисты помогли составить бизнес-план по развитию услуг. На 250 тысяч рублей в рамках соцконтракта Леонид закупил оборудование: моющий пылесос, два сухих пылесоса, парогенератор, роторная машинка и автомобиль для оказания услуг на выезде.

Леонид Кольчугин стал одним из 191 участника программы соцконтракта. Всего по направлению самозанятости участниками стали 59 рыбинцев, на обучение и поиск работы заявились 33 человека, на ведение личного подсобного хозяйства – семь. 92 рыбинца из малоимущих семей (многодетных, а также семей, в которых воспитываются дети-инвалиды) получили помощь на покупку одежды, обуви и другие неотложные нужды.

Пресс-служба администрации города Рыбинска