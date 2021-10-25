В Рыбинске продолжается вакцинация

25.10.2021, 11:01, Новости

Теги: Здоровье, Здравоохранение

По данным на 25 октября в Рыбинске первым компонентом вакцины против коронавируса привились 60 835 человек, вторым – 45 707 (без учёта ревакцинировавшихся).

Прививку можно сделать на выездном пункте. В городе их развернуто три – в торговых центрах «Виконда», «Сенная площадь» и многофункциональном центре «Мои документы». Для обращения в выездной пункт вакцинации не требуется предварительная запись, сделать прививку можно в вечернее время, а также в выходной день.

– В ТРЦ «Виконда» (ул. Бабушкина, 29) работает ежедневно с 14:00 до 19:00. Пункт расположен на первом этаже в здании гостиницы (за ресепшеном), вход со стороны улицы 50 лет ВЛКСМ.

– В торговом центре «Сенная площадь» (ул. Герцена, 62) пункт расположен на втором этаже. Время работы: будние дни с 15:30 до18:00, суббота, воскресенье с 12:00 до 15:00.

– В МФЦ (пр. Батова,1) кабинет работает в будние дни с 13:00 до 15:00, суббота и воскресенье – выходные дни.

Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства. Лечебные учреждения принимают без предварительной записи, выбрать удобную дату посещения поликлиники для вакцинации можно через запись на портале Госуслуг.

– В поликлинике № 1 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 54) прививочный кабинет работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 17:00 до 19:00. Обращаться в регистратуру или кабинет № 7а поликлиники.

– В поликлинике № 3 (ул. Свободы, 4а) прививочный кабинет работает с 11:00 до 12:00 кроме субботы и воскресенья, обращаться в регистратуру.

– В поликлинике № 4 (ул. Зои Космодемьянской, 2а) прививочный кабинет работает с понедельника по пятницу с 13:30 до 14:20 и в воскресенье с 8:00 до 9:00.

– В поликлинике городской больницы № 2 им. Пирогова (ул. Максима Горького, 58) вакцинация проводится в понедельник, среду, пятницу с 13:00 до 17:00, вторник, четверг, суббота – с 12:00 до 15:00.