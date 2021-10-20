ОДК-Сатурн в числе лучших промышленных предприятий региона

20.10.2021, 13:13, Новости

Теги: Конкурс, ОДК-Сатурн, Промышленность

Предприятие «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха по результатам ежегодного областного конкурса «Лучшие промышленные предприятия Ярославской области» награждено специальным призом за социальную ответственность.

Многолетний рост объемов выпуска и продаж, основных фондов предприятия определяют устойчивую динамику роста и его налогооблагаемой базы, что работает на стабильность Рыьинска и области.

«ОДК – Сатурн» — один из крупнейших работодателей Ярославской области. На рыбинской площадке работает 12500 человек, а с учетом филиалов – 14000 работников. Предприятие реализует целый ряд национальных проектов. Здесь создана и укрепляется российская база морского газотурбостроения. Совместно с Safran Aircraft Engines в Рыбинске производится силовая установка SaM146 для пассажирского самолета SSJ100. Компания развивает направление двигателей промышленного назначения, участвует в программах создания перспективных авиационных двигателей серии ПД.

– Налоговые отчисления «ОДК-Сатурн» составляют 2-3 % от бюджета Ярославской области. Речь идет о прямом налоговом эффекте, который включает имущественный налог и налог на доходы физических лиц. Ежегодно предприятие осуществляет закупки у субъектов региона на сумму несколько миллиардов рублей, наши сотрудники и персонал дочерних компаний тратят здесь средства на товары и услуги, — говорит заместитель генерального директора – управляющий директор «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков. – Мы не остаемся в стороне от развития инфраструктуры, профориентации, подготовки кадров – нам не безразлично, как развивается территория и качество жизни наших сотрудников.

На церемонии награждения директор по персоналу «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова отметила:

– «ОДК-Сатурн» реализует различные проекты поддержки работников предприятия и членов их семей в сферах здравоохранения, образования, обеспечения жильём, молодёжной политики, спорта, экологии, создания максимально комфортных условий труда, соблюдения норм охраны труда и трудового законодательства.

«ОДК-Сатурн» стремится к управлению знаниями, к активному освоению и использованию передовых решений на всех этапах производства продукции – аддитивных технологий, новых полимерных и керамических композитов, идет по пути цифровизации.

Предприятие рассматривает взаимодействие с профессиональной средой и региональной властью, использование возможностей федеральных программ для образовательных и научных проектов необходимым условием для сохранения специализированной научной школы, для подготовки квалифицированных специалистов по востребованным направлениям.

В этой связи является показательным участие «ОДК-Сатурн» в образовательном проекте «Крылья Ростеха». В сети пилотных групп в ведущих технических вузах страны в регионах присутствия предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации, в том числе в рыбинском университете, началась углубленная подготовка инженеров нового поколения.

Важным элементом формирования профессиональной среды нового экономического уклада является и Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство». На протяжении семи лет «ОДК-Сатурн» выступает одним из организаторов и идейных вдохновителей этого мероприятия, проводимого в Рыбинске. Созданная в рамках форума дискуссионная площадка позволяет региональным специалистам, не выезжая за пределы области, наладить контакты с представителями ведущих российских и зарубежных профессиональных школ, вузов, научных институтов, крупных промышленных предприятий, малых инновационных компаний и стартапов.