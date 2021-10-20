Стали известны самые популярные игорные заведения среди россиян

20.10.2021, 10:16, Новости

Теги: Бизнес, Развлечения

Консалтинговое агентство «Михайлов и партнёры» провело опрос среди жителей России, чтобы выявить самые узнаваемые отечественные казино.

Сегодня большую популярность среди жителей нашей страны имеют онлайн-казино. О том, как играть в 1xBet и на сайтах других интернет-операторов, можно узнать на Bookmaker Ratings. Наземные азартные заведения также не сдают свои позиции.

Результаты опроса среди россиян показали, что самым известным казино страны является «Казино Сочи» (65%). Хорошо узнаваемы азартные заведения «Бумеранг» (33%) и «Бонус Slots» (31%).

Все три казино находятся на территории игорной зоны «Красная Поляна». Она расположена в одноимённом посёлке в Адлерском районе города Сочи. Первое казино здесь открылось в начале 2017 года.

Участники исследования, среди которых были мужчины и женщины от 18 до 55 лет, также посчитали, что «Красная Поляна» имеет наиболее позитивный имидж по сравнению с другими игорными зонами страны.

Сейчас в Российской Федерации работают четыре таких административно-территориальных объекта, в которых разрешена деятельность по организации и проведению азартных игр. В Крыму продолжается строительство ещё одной игорной зоны.