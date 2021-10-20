Состоялся второй тираж лотереи для привившихся от COVID-19 ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Состоялся второй тираж лотереи для привившихся от COVID-19

20.10.2021, 9:52, Детали
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Несколько дней назад прошёл второй тираж розыгрыша среди вакцинировавшихся от коронавируса. Вскоре ещё 505 человек станут обладателями денежных призов в рамках федеральной лотереи.

Лотереи чрезвычайно популярны во всём мире и в нашей стране. Миллионы людей с их помощью испытывают удачу и надеются улучшить материальное положение, а букмекерские конторы даже принимают ставки на лотереи. Поэтому нет ничего удивительного в том, что государство решило в такой форме стимулировать граждан пройти вакцинацию.

Правила завершившейся лотереи были установлены правительством, а организатором являлся Гознак. Розыгрыш 1 000 призов по 100 000 рублей проходил в два тиража (14 сентября и 14 октября) по номерам сертификатов вакцинации.

Победителей случайным образом выбирал компьютер. Чтобы принять участие в розыгрыше, гражданин в возрасте от 18 лет должен был пройти все этапы вакцинации и оформить соответствующий сертификат.

Счастливчики уже получили уведомление о победе в личном кабинете сервиса «Госуслуги». Из соображений безопасности и конфиденциальности личных данных имена выигравших не разглашаются. Деньги победителям перечислят на карты «Мир» в течение шести месяцев с момента подведения итогов лотереи.




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