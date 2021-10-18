В Рыбинске за неделю привились от Covid-19 более двух тысяч человек

18.10.2021, 10:32, Новости

Теги: Здоровье, Здравоохранение

В Рыбинске за неделю первым компонентом вакцины привились более двух тысяч человек.

Общее количество привившихся на 18 октября составляет 58 601 человек. Вакцинировались вторым компонентом и прошли ревакцинацию препаратом «Спутник Лайт» 54 780. Но темпы вакцинации по-прежнему остаются низкими.

Общее количество рыбинцев, прошедших вакцинацию, составляет 64,56% от необходимого числа вакцинированных для выработки коллективного иммунитета. За прошлую неделю в городе выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Рыбинске на базе городской больнице № 1 открыто дополнительно 90 перепрофилированных коек для приема пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

– Динамика по заболевшим вынуждает перепрофилировать койки и решать организационные вопросы с оказанием плановой медицинской помощи. Жителей города с онкопатологией, которым необходима госпитализация, будут принимать в областной клинической онкологической больнице. Областным департаментом проработан вопрос транспортировки больных в Ярославль, – пояснил уполномоченный уполномоченный по вопросам социальной политики и здравоохранения Константин Ветров.

Рыбинцам пройти вакцинацию можно в трех выездных пунктах или в поликлинике по месту жительства. В поликлинику можно обращаться без предварительной записи, при этом возможность предварительной записи через регистратуру и портал Госуслуг сохраняется. Для работающих граждан организован прием в вечернее время или в выходные дни.

График работы выездных пунктов:

• ТРЦ «Виконда» (ул. Бабушкина, 29) пункт расположен на первом этаже в здании гостиницы за ресепшеном. Также пройти в пункт можно через вход со стороны улицы 50 лет ВЛКСМ. Работает ежедневно с 14 до 19 часов.

• ТЦ «Сенная площадь» (ул. Герцена, 62) пункт расположен на втором этаже. Время работы: будние дни с 15:30 до18:00, суббота, воскресенье с 15:00 до 18:00.

• МФЦ (пр. Батова,1) кабинет работает в будние дни с 13:00 до 15:00.

Лечебные учреждения:

• поликлиника № 1 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 54). Вакцинация без предварительной записи ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 17:00 до 19:00. Обращаться в регистратуру или кабинет № 7А поликлиники.

• поликлиника № 3 (ул. Свободы, 4а). Вакцинация без предварительной записи с 11:00 до 12:00, обращаться в регистратуру, кроме субботы и воскресенья.

• поликлиника № 4 (ул. Зои Космодемьянской, 2а). Вакцинация без предварительной записи с 13:30 до 14:20, обращаться в регистратуру, кроме субботы. В воскресенье с 8:00 до 9:00.

• поликлиника городской больницы № 2 им. Пирогова (ул. Максима Горького, 58).Вакцинация без предварительной записи, обращаться в регистратуру. Понедельник, среда, пятница с 13:00 до 17:00, вторник, четверг, суббота с 12:00 до 15:00.

Пресс-служба администрации Рыбинска