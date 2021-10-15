Заболеваемость коронавирусом растет и ставит антирекорды ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Заболеваемость коронавирусом растет и ставит антирекорды

15.10.2021, 11:27, Новости
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В Рыбинске за неделю (с 8 по 15 октября) Covid-19 диагностировали у 147 человек. В предыдущие 7 дней было 130 заболевших.

Как следует из официальных данных оперативного штаба правительства Ярославской области по ситуации с распространением коронавирусной инфекции всего в регионе за этот период времени заболели 1604 человека (за сутки антирекордные 245 случаев). Доля Рыбинска составила уже 9,16 процента (на прошлой неделе была 8,71).
 

Дата

Всего в Рыбинске

За неделю

Всего по области

За неделю

Доля Рыбинска

на 23 июля

4218

83

48141

1411

5,88%

на 30 июля

4296

78

49535

1394

5,60%

на 6 августа

4378

82

50924

1389

5,90%

на 13 августа

4397

19

52306

1382

1,37%

на 20 августа

4410

13

53669

1363

0,95%

на 27 августа

4433

23

55025

1356

1,70%

на 03 сентября

4459

26

56358

1333

1,95%

на 10 сентября

4510

51

57682

1324

3,85%

на 17 сентября

4542

32

59001

1319

2,43%

на 24 сентября

4617

75

60332

1331

5,63%

на 1 октября

4691

74

61726

1394

5,31%

на 8 октября

4821

130

63218

1492

8,71%

на 15 октября

4968

147

64822

1604

9,16%

За весь период пандемии в регионе выявлено всего заболевших – 64 822. В том числе:

Ярославль – 33703 ; Рыбинск – 4968; Ростовский МР -3765; г.о. Переславль-Залесский – 3977; Тутаевский МР -2382; Ярославский МР – 2538; Угличский МР -2941; Борисоглебский МР – 1458; Некрасовский МР -1553; Гаврилов-Ямский МР – 1264; Пошехонский МР – 922; Рыбинский МР – 804; Даниловский МР – 1011; Мышкинский МР – 558; Большесельский МР – 627; Некоузский МР – 750; Любимский МР – 702; Первомайский МР – 544; Брейтовский МР – 355.

Выздоровело – 56 490 человек. Скончалось от коронавирусной инфекции 1283 человека.

Госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 2785 пациентов 1771 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 1014 с типичной клиникой COVID-19.

Всего в России за прошедшие сутки зарегистрировали 32 196 случаев заражения коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии. Это на 2,87 процента больше, чем накануне (31 299). Умерли 999 человек, что также стало максимумом за все время.




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