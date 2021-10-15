Заболеваемость коронавирусом растет и ставит антирекорды
15.10.2021, 11:27, Новости
Теги: Здоровье, Здравоохранение
В Рыбинске за неделю (с 8 по 15 октября) Covid-19 диагностировали у 147 человек. В предыдущие 7 дней было 130 заболевших.
Как следует из официальных данных оперативного штаба правительства Ярославской области по ситуации с распространением коронавирусной инфекции всего в регионе за этот период времени заболели 1604 человека (за сутки антирекордные 245 случаев). Доля Рыбинска составила уже 9,16 процента (на прошлой неделе была 8,71).
|
Дата
|
Всего в Рыбинске
|
За неделю
|
Всего по области
|
За неделю
|
Доля Рыбинска
|
на 23 июля
|
4218
|
83
|
48141
|
1411
|
5,88%
|
на 30 июля
|
4296
|
78
|
49535
|
1394
|
5,60%
|
на 6 августа
|
4378
|
82
|
50924
|
1389
|
5,90%
|
на 13 августа
|
4397
|
19
|
52306
|
1382
|
1,37%
|
на 20 августа
|
4410
|
13
|
53669
|
1363
|
0,95%
|
на 27 августа
|
4433
|
23
|
55025
|
1356
|
1,70%
|
на 03 сентября
|
4459
|
26
|
56358
|
1333
|
1,95%
|
на 10 сентября
|
4510
|
51
|
57682
|
1324
|
3,85%
|
на 17 сентября
|
4542
|
32
|
59001
|
1319
|
2,43%
|
на 24 сентября
|
4617
|
75
|
60332
|
1331
|
5,63%
|
на 1 октября
|
4691
|
74
|
61726
|
1394
|
5,31%
|
на 8 октября
|
4821
|
130
|
63218
|
1492
|
8,71%
|
на 15 октября
|
4968
|
147
|
64822
|
1604
|
9,16%
За весь период пандемии в регионе выявлено всего заболевших – 64 822. В том числе:
Ярославль – 33703 ; Рыбинск – 4968; Ростовский МР -3765; г.о. Переславль-Залесский – 3977; Тутаевский МР -2382; Ярославский МР – 2538; Угличский МР -2941; Борисоглебский МР – 1458; Некрасовский МР -1553; Гаврилов-Ямский МР – 1264; Пошехонский МР – 922; Рыбинский МР – 804; Даниловский МР – 1011; Мышкинский МР – 558; Большесельский МР – 627; Некоузский МР – 750; Любимский МР – 702; Первомайский МР – 544; Брейтовский МР – 355.
Выздоровело – 56 490 человек. Скончалось от коронавирусной инфекции 1283 человека.
Госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 2785 пациентов 1771 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 1014 с типичной клиникой COVID-19.
Всего в России за прошедшие сутки зарегистрировали 32 196 случаев заражения коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии. Это на 2,87 процента больше, чем накануне (31 299). Умерли 999 человек, что также стало максимумом за все время.
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