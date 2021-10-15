Заболеваемость коронавирусом растет и ставит антирекорды

15.10.2021, 11:27, Новости

Теги: Здоровье, Здравоохранение

В Рыбинске за неделю (с 8 по 15 октября) Covid-19 диагностировали у 147 человек. В предыдущие 7 дней было 130 заболевших.

Как следует из официальных данных оперативного штаба правительства Ярославской области по ситуации с распространением коронавирусной инфекции всего в регионе за этот период времени заболели 1604 человека (за сутки антирекордные 245 случаев). Доля Рыбинска составила уже 9,16 процента (на прошлой неделе была 8,71).



Дата Всего в Рыбинске За неделю Всего по области За неделю Доля Рыбинска на 23 июля 4218 83 48141 1411 5,88% на 30 июля 4296 78 49535 1394 5,60% на 6 августа 4378 82 50924 1389 5,90% на 13 августа 4397 19 52306 1382 1,37% на 20 августа 4410 13 53669 1363 0,95% на 27 августа 4433 23 55025 1356 1,70% на 03 сентября 4459 26 56358 1333 1,95% на 10 сентября 4510 51 57682 1324 3,85% на 17 сентября 4542 32 59001 1319 2,43% на 24 сентября 4617 75 60332 1331 5,63% на 1 октября 4691 74 61726 1394 5,31% на 8 октября 4821 130 63218 1492 8,71% на 15 октября 4968 147 64822 1604 9,16%

За весь период пандемии в регионе выявлено всего заболевших – 64 822. В том числе:

Ярославль – 33703 ; Рыбинск – 4968; Ростовский МР -3765; г.о. Переславль-Залесский – 3977; Тутаевский МР -2382; Ярославский МР – 2538; Угличский МР -2941; Борисоглебский МР – 1458; Некрасовский МР -1553; Гаврилов-Ямский МР – 1264; Пошехонский МР – 922; Рыбинский МР – 804; Даниловский МР – 1011; Мышкинский МР – 558; Большесельский МР – 627; Некоузский МР – 750; Любимский МР – 702; Первомайский МР – 544; Брейтовский МР – 355.

Выздоровело – 56 490 человек. Скончалось от коронавирусной инфекции 1283 человека.

Госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 2785 пациентов 1771 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 1014 с типичной клиникой COVID-19.

Всего в России за прошедшие сутки зарегистрировали 32 196 случаев заражения коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии. Это на 2,87 процента больше, чем накануне (31 299). Умерли 999 человек, что также стало максимумом за все время.