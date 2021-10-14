«ОДК-Сатурн» и детский технопарк формируют цифровые компетенции

«ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха формирует востребованные в передовых отраслях цифровые компетенции в тесном взаимодействии с образовательными учреждениями.

Учащиеся рыбинского детского технопарка «Кванториум» успешно решили максимально приближенные к производству задачи с применением современных цифровых технологий – искусственного интеллекта и машинного зрения. Сегодня они берутся за новые проекты, связанные с виртуальной реальностью.

Портфель цифровых проектов «ОДК-Сатурн» сегодня насчитывает порядка тридцати позиций. Юным исследователям направлений «Информационные технологии» и «Искусственный интеллект», предлагаются самые актуальные. В частности, над тем проектом, который завершили команды Кванториума сегодня на более высоком уровне работают сотрудники Рыбинского государственного технического университета. По окончании исследований в РГАТУ предстоит сравнить подходы обеих сторон.

– Решать произвольные задачи в образовательных целях интересно, но для получения практических навыков не всегда эффективно. Для формирования реальных компетенций, необходимо реализовать кейсы, максимально приближенные к деятельности таких инновационных предприятий как «ОДК-Сатурн». В этом случае при работе над проектами ребятам предоставляется возможность спросить совета у специалистов, услышать экспертную оценку, нарастить компетенции и, возможно, в будущем войти в состав компаний, развивающих передовые цифровые технологии, связанные с искусственным интеллектом и виртуальной реальностью, – сказал директор по информационным технологиям «ОДК-Сатурн» Евгений Алексеев.

Новый кейс, который был представлен учащимся Кванториума, связан с виртуальной реальностью. Проектным командам предстоит разработать обучающий VR-модуль по сборке агрегата авиационного двигателя. Ребята создадут VR-приложения с игровыми элементами для простого и быстрого обучения персонала и проверки полученных знаний без использования реальных объектов для обучения.

А в прошлом году специалисты «ОДК-Сатурн» разработали первый «детский» кейс в области цифровых технологий. Он связан с решением задач исследования «живого» объекта – лопатки газотурбинного двигателя с применением нейросетевых подходов и других механизмов машинного зрения. До финала дошли две команды Кванториума. Результаты работы лучшей их них были представлены на Международном технологическом форуме «Инновации. Технологии. Производство» – 2021 в Рыбинске и получили высокую оценку экспертного сообщества.

Команда-победитель разработала и изготовила экспериментальный стенд на базе машинного зрения для выявления «дефектов» и определения «годности» компрессорных лопаток авиационного двигателя. Устройство определяет наличие, размеры и количество дефектов на обеих сторонах лопатки. Использование нейросети Faster R-CNN позволяет проверять одну лопатку в диапазоне времени от 3 до 5 секунд с точностью выявления

дефектной лопатки равной 96.72%. В ходе решения этой задачи использовались условные дефекты, нанесенные маркером на перо лопатки.

Сотрудничество «ОДК-Сатурн» и «Кванториума» развивается в рамках соглашения, подписанного в феврале 2018 года. Тесное взаимодействие учреждения дополнительного профессионального образования и одного из ведущих предприятий газотурбинного машиностроения дает возможность школьникам погрузиться в мир передовых производственных технологий, включиться в исследовательскую деятельность и осознанно сделать выбор в пользу инженерно-технических профессий.