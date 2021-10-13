«ОДК-Сатурн» провел конкурс ранней профориентации дошкольников ✓ Новости Рыбинска и не только
 

«ОДК-Сатурн» провел конкурс ранней профориентации дошкольников

13.10.2021, 13:57, Новости
Теги: , , ,

«ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха совместно с департаментом образования Рыбинска учредил и в третий раз провел конкурс ранней профориентации дошкольников.

Работа с детьми – это начальная ступень масштабной профориентационной деятельности компании, которая также охватывает школьников и студентов. Она направлена на знакомство с рабочими профессиями, обучение навыкам конструирования, а также работе с инструментами и оборудованием.

Конкурс проходит среди муниципальных дошкольных образовательных организаций Рыбинска. В этом году лучшими проектами трудового технического обучения детей дошкольного возраста признаны работы детских садов и №113, №57 и №99 – они заняли первые места, и №32 и №97 – вторые места. По решению жюри, третьи места не присуждались.

– Взаимодействуя с дошкольными учреждениями, мы расширяем концепцию нашей профориентационной деятельности – начинаем работу с детьми не только при поступлении в институт или в средней школе, а гораздо ранее. От самых простых элементов профориентации мы перешли к серьезным проектам по трудовому техническому обучению детей дошкольного возраста. Это не разовая акция, а традиционная интересная и успешная работа, – отметила директор по персоналу «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова.

Церемония награждения состоялась в «ОДК-Сатурн». Детским садам – призерам и победителям конкурса вручили денежные сертификаты на развитие технической базы учреждений.

– Градообразующее предприятие и городская администрация взяли на себя важную миссию раннего профориентационного развития детей. Трудовое техническое обучение в детском саду развивается, в том числе благодаря конкурсу. Каждый год в нем участвует все большее количество дошкольных учреждений. Спасибо «ОДК-Сатурн» за поддержку, такое внимание важно для нас, – сказала директор департамента образования Рыбинска Римма Брядовая.

Подарком для дошкольных учреждений стала и книга «Сказочные приключения лопатки». Рассчитанная на детей, в том числе дошкольного возраста, она станет хорошим подспорьем в профориентационной работе, доступно и красочно расскажет самым юным читателям о создании и производстве авиационных двигателей. Книга является совместным проектом издательства «Медиарост» и «ОДК-Сатурн».




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

13.10 / Рыбинского педагога поздравили с победой в конкурсе «Воспитатель года России – 2021»

12.10 / Клиентов Tele2 консультируют лучшие специалисты по сервису в мире

11.10 / Долги ваши

04.10 / Сотрудница ОДК-Сатурн признана лучшим молодым технологом

29.09 / Ростех завершил испытания второго газогенератора российского двигателя для «Суперджета»

24.09 / В Ярославской области запустили акселератор технологических проектов

24.09 / ОДК-Сатурн представило новые материалы собственной разработки

23.09 / Зачем нужен дифманометр

23.09 / ОДК завершила первый этап создания цифрового двойника морского двигателя

23.09 / Вячеслав Моше Кантор согласен с Владимиром Путиным в необходимости просвещения молодёжи относительно цифровой безопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика