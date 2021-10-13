«ОДК-Сатурн» провел конкурс ранней профориентации дошкольников

«ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха совместно с департаментом образования Рыбинска учредил и в третий раз провел конкурс ранней профориентации дошкольников.

Работа с детьми – это начальная ступень масштабной профориентационной деятельности компании, которая также охватывает школьников и студентов. Она направлена на знакомство с рабочими профессиями, обучение навыкам конструирования, а также работе с инструментами и оборудованием.

Конкурс проходит среди муниципальных дошкольных образовательных организаций Рыбинска. В этом году лучшими проектами трудового технического обучения детей дошкольного возраста признаны работы детских садов и №113, №57 и №99 – они заняли первые места, и №32 и №97 – вторые места. По решению жюри, третьи места не присуждались.

– Взаимодействуя с дошкольными учреждениями, мы расширяем концепцию нашей профориентационной деятельности – начинаем работу с детьми не только при поступлении в институт или в средней школе, а гораздо ранее. От самых простых элементов профориентации мы перешли к серьезным проектам по трудовому техническому обучению детей дошкольного возраста. Это не разовая акция, а традиционная интересная и успешная работа, – отметила директор по персоналу «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова.

Церемония награждения состоялась в «ОДК-Сатурн». Детским садам – призерам и победителям конкурса вручили денежные сертификаты на развитие технической базы учреждений.

– Градообразующее предприятие и городская администрация взяли на себя важную миссию раннего профориентационного развития детей. Трудовое техническое обучение в детском саду развивается, в том числе благодаря конкурсу. Каждый год в нем участвует все большее количество дошкольных учреждений. Спасибо «ОДК-Сатурн» за поддержку, такое внимание важно для нас, – сказала директор департамента образования Рыбинска Римма Брядовая.

Подарком для дошкольных учреждений стала и книга «Сказочные приключения лопатки». Рассчитанная на детей, в том числе дошкольного возраста, она станет хорошим подспорьем в профориентационной работе, доступно и красочно расскажет самым юным читателям о создании и производстве авиационных двигателей. Книга является совместным проектом издательства «Медиарост» и «ОДК-Сатурн».