ПАТП-1 выставили на продажу с долгами

Вечером 6 сентября администрация Рыбинска официально выставила на продажу 100-процентный пакет акций муниципального ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1».

Покупателю предлагается приобрести 127 097 обыкновенных именных бездокументарных акций за 312 млн 854 тысячи рублей.

Как следует из конкурсной документации площадь земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество ПАТП-1 составляет 38 731,0 кв.м., в т.ч.:

– Земельный участок площадью 31 783 кв. м., Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д.61. Категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – комплекс зданий пассажирского автотранспортного предприятия № 1, кадастровый номер 76:20:000000:1022, предприятие использует на праве собственности;

– Земельный участок площадью 4 798 кв. м., Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д.61. Категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – комплекс зданий пассажирского автотранспортного предприятия № 1, кадастровый номер 76:20:070703:2231, предприятие использует на праве собственности;

– Земельный участок площадью 2 150 кв. м., Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д.61. Категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – комплекс зданий пассажирского автотранспортного предприятия № 1, кадастровый номер 76:20:070703:2230, предприятие использует на праве собственности.

Численность работников предприятия – 323 человека.

Площадь объектов недвижимого имущества ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» – 15 282,3 кв.м., в т.ч.:

– Здание мойки агрегатов, площадью 49,1 кв. м., предприятие использует на праве собственности;

– Здание мойки автобусов, площадью 585,5 кв. м., предприятие использует на праве собственности;

– Пропускной блок, площадью 359,8 кв. м., предприятие использует на праве собственности;

– Здание гаража, площадью 12 947,8 кв. м., предприятие использует на праве собственности;

– Административное здание, площадью 1 340,1 кв. м., предприятие использует на праве собственности.

Новый собственник будет обязан использовать приобретенное муниципальное имущество по назначению – осуществлять перевозки автомобильным (автобусным) транспортом пассажиров в течение 5 лет (разумеется, все это можно будет изменить по согласованию с местными чиновниками).

Отметим, накануне продажи, администрация Рыбинска одобрила ОАО привлечение очередного кредита в сумме 12 млн рублей под залог имущества предприятия оценочной стоимостью 48,4 млн рублей.

Согласно бухгалтерской отчетности ПАТП-1, в 2020 году доля работы предприятия в сфере внутримуниципальных перевозок составляла около 46%. При этом, пассажиропоток за несколько лет снизился в два раза – с 16 606 тысяч человек в 2017 году, до 8 814 тысяч в 2020 году.

Выручка ОАО за 2020 год составила 206 178 тыс. рублей, что ниже на 29% показателя 2019 года (290 677 тыс. рублей). За прошлый год сформировался убыток от продаж в размере 13,2 млн рублей. При этом, в 2019 году прибыль составила 26,7 миллиона.

Чистый убыток за 2020 год – 14,9 млн рублей.

Чистые активы ПАТП-1 на конец 2020 года составили 138,2 млн рублей. За год активы уменьшись на 10,4 миллионов (148,6 млн рублей в 2019 году).

Задолженность по долгосрочным кредитам и отложенным налогам по итогам 2020 года составила 40,3 млн рублей (без учета последнего кредита), по прочим обязательствам (в т.ч. заработная плата и текущие налоги) – 88,5 миллиона.

Износ автопарка предприятия составил 84 процента.

Напомним, это последние крупное предприятие, которое остается в собственности города. Ранее администрация Рыбинска продала акций ОАО «Горэлектросеть» за 225 млн рублей (при оценке свыше 400 миллионов), а также безвозмездно передала МУП «Северный водоканал» в собственность правительства Ярославской области, а имущество МУП «Теплоэнерго» – ООО «Рыбинская генерация».