В Рыбинске вакцинировались 63 процента от подлежащих вакцинации

На начало октября 54 769 человек получили первый компонент двухкомпонентной вакцины, 44 159 сделали второй компонент препарата, около 7 400 рыбинцев поставили однокомпонентную прививку «Спутник-Лайт», ревакцинацию прошли 1 235 человек.

Общее количество рыбинцев, прошедших вакцинацию, составляет 63 процента от необходимого числа вакцинированных для выработки коллективного иммунитета.

— Для того чтобы горожане получили коллективный иммунитет, а только так можно переломить сложившуюся ситуацию по коронавирусу, привиться должны порядка 90 тысяч жителей. Эпидситуация в Рыбинске по коронавирусу крайне не благополучная. Сегодня мы имеем худшие показатели за всю историю ковида в городе, в том числе ежедневную летальность. Абсолютное большинство умерших не привиты, доля привитых жителей попадающих в стационары с тяжелой формой течения ковида очень мала, большинство пациентов стационаров это непривитые больные. В городе открыто 427 ковидных коек во всех больницах. Вся медицинская служба города, стационары, поликлиники и скорая помощь работают с серьезной перегрузкой. Сейчас нужно максимально сократить все групповые контакты, использовать маски в транспорте и в общественных местах, – отметил уполномоченный по вопросам социальной политики и здравоохранения Константин Ветров.

Кампания по вакцинации продолжается. Прививку можно сделать в трех выездных пунктах или в поликлинике по месту жительства. В поликлинику можно обращаться без предварительной записи, при этом возможность предварительной записи через регистратуру и портал Госуслуг сохраняется. Для работающих граждан организован прием в вечернее время или в выходные дни.

Выездные пункты:

∙ ТРЦ «Виконда» (ул. Бабушкина, 29) на первом этаже в здании гостиницы за ресепшеном. Также пройти в пункт можно через вход со стороны улицы 50 лет ВЛКСМ. Работает ежедневно с 14 до 19 часов.

∙ ТЦ «Сенная площадь» (ул. Герцена, 62) на 2 этаже в будни и воскресенье с 13:00 до 18:00, в субботу – с 15 до 18 часов;

∙ МФЦ (пр. Батова,1) ежедневно с 13 до 18 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Лечебные учреждения:

– Поликлиника № 1 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 54). Вакцинация без предварительной записи ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 17:00 до 19:00. Обращаться в регистратуру или кабинет № 7А поликлиники.

– Поликлиника № 3 (ул. Свободы, 4а). Вакцинация без предварительной записи с 11:00 до 12:00, обращаться в регистратуру, кроме субботы и воскресенья.

– Поликлиника № 4 (ул. Зои Космодемьянской, 2а). Вакцинация без предварительной записи с 13:30 до 14:20, обращаться в регистратуру, кроме субботы. В воскресенье с 8:00 до 9:00.

– Поликлиника городской больницы № 2 им. Пирогова (ул. Максима Горького, 58).Вакцинация без предварительной записи, обращаться в регистратуру. Понедельник, среда, пятница с 13:00 до 17:00, вторник, четверг, суббота с 12:00 до 15:00.

Получить информацию обо всех прививочных пунктах, а также о возможности записи на вакцинацию на территории Рыбинска можно на Геопортале Ярославской области. Доступные для записи пункты вакцинации от COVID-19 отмечены на карте зеленым значком.

Пресс-служба администрации Рыбинска