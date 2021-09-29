В Ярославской области началась рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов

Налоговыми органами Ярославской области сформировано почти 660 тысяч налоговых уведомлений на уплату транспортного, земельного и налога на имущество физических лиц за 2020 год. В настоящее время началась их рассылка.

Для пользователей онлайн сервиса ФНС России «Личный кабинет для физических лиц» налоговые уведомления размещены в сервисе и не дублируются почтовым сообщением, за исключением случаев получения от пользователя личного кабинета уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе. В данном сервисе также можно быстро и удобно оплатить начисленные суммы имущественных налогов.

Собственникам имущества, которым налоговые уведомления направляются заказными письмами на бумаге, рекомендуется своевременно получить их в отделениях почтовой связи по месту жительства. Важно знать, что в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации направленное по почте заказным письмом налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты его направления заказным письмом.

УФНС России по Ярославской области рекомендует гражданам, получившим налоговые уведомления, оплатить налоги, не откладывая на последний день срока уплаты. Налоговое уведомление за налоговый период 2020 года должно быть исполнено не позднее 1 декабря 2021 года.

Уплатить налоги легко любым способом:

– через «Личный кабинет для физических лиц»;

– мобильное приложение «Налоги ФЛ»;

– с помощью сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин физических лиц»;

– в приложении мобильного банка по указанным в налоговом уведомлении QR-кодам (как в квитанциях на уплату коммунальных платежей);

– на портале Госуслуг в разделе «Платежи», выбрав способ платежа «По квитанции» и указав УИН (уникальный идентификатор начислений) из налогового уведомления;

– при личном посещении отделения банка.