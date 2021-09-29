Подрядчик должен завершить благоустройство Волжского парка к 10 октября ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Подрядчик должен завершить благоустройство Волжского парка к 10 октября

29.09.2021, 14:31, Новости
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В Рыбинске продолжаются работы по благоустройству Волжского парка – самого большого и затратного объекта этого года.

На Аллее Славы и в районе балюстрады работы выполнены почти в полном объеме. В целом по парку готовность – 60%. Общая стоимость работ на объекте – 65,5 млн рублей.

В списке работ: укладка нового асфальта на центральных площадках парка, формирование дорожек для скандинавской ходьбы, обустройство велодорожек, газонов, установка лавочек, урн, спортивного сооружения. Монтаж нового освещения.

— В целом по объекту благоустройство выполнено на 60%. Есть отставание по графику, но работы продолжаются и по заверению подрядчика до 10 октября будут завершены. Минстрой предоставил такую отсрочку, хотя изначально в контракте значилось 1 октября. Но сроки всё равно остаются сжатыми, в первую очередь из-за погодных условий, — рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Отставание по графику связывают со сменой подрядчика на начальном этапе благоустройства, большим объемом работ и задержками в поставках строительных материалов: щебня и бортового камня.

До 10 октября подрядчик должен доасфальтировать тротуары, отсыпать дорожки для скандинавской ходьбы. Исправить замечания по велодорожкам. Сейчас в профильном департаменте готовят претензионные документы к подрядчику по устранению недостатков.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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