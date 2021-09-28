Работы по благоустройству дворов на улице Шевченко завершены

Закончить ремонт дворовой территории подрядчик должен был на месяц раньше.

Но жители усомнились в качестве используемых строительных материалов. Тогда департамент ЖКХ, транспорта и связи встал на сторону собственников и приостановил работы до снятия разногласий.

Благоустройство дворовой территории домов № 17 и № 19 по улице Шевченко было приостановлено на этапе отсыпки песчано-гравийной подушки. Жителей не устроило качество строительных материалов – песка и щебня.

— Конфликт разрешен, жителям представлены сертификаты на все приобретенные материалы, подтверждающие, что использованные материалы не ухудшают качество выполнения работ и могут быть использованы. Жители на общем собрании приняли решение о необходимости продолжения ремонта. Сейчас благоустройство завершено, дворы заасфальтированы. Идет уборка территории, и готовятся документы для сдачи объекта, — рассказал Дмитрий Защепенков, директор Управления городского хозяйства.

По программе «Решаем вместе» в 2021 году на благоустройство дворов по улице Шевченко было выделено более четырёх миллионов рублей. Часть финансовых обязательств взяли на себя сами жильцы. В стоимость работ вошёл ремонт проезжей части, тротуарной зоны, организация парковки на 20 и 22 машиноместа.

Пресс-служба администрации Рыбинска