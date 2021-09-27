В Рыбинске продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции

Общее количество привившихся первых компонентом вакцины на 27 сентября составляет 53 688 человек, вторым компонентом и препаратом «Спутник Лайт» – 50 634.

Все привитые от COVID-19 граждане автоматически принимают участие в государственной лотерее. Первый тираж стимулирующей акции прошёл в середине сентября. По номерам прививочных сертификатов были определены 500 победителей, каждый из которых выиграл по 100 тысяч рублей. Второй тираж состоится 14 октября. Номера выигрышных сертификатов можно будет узнать на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Информация о призе также будет доступна в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Также на прошлой неделе были подведены итоги муниципальной стимулирующей акции среди вакцинировавшихся в период с 20 по 31 августа. 24 сентября на сайте администрации Рыбинска (http://rybinsk.ru/novosti-o-vaktsinatsii/22485-v-rybinske-podveli-itogi-stimulirujuschej-aktsii-sredi-vaktsinirovavshihsja) был опубликован список из 30 участников, которые получат смартфоны, абонементы в бассейн, билеты в театр.

Кампания по вакцинации в Рыбинске продолжается. Прививку ставят в трех выездных пунктах или в поликлинике по месту жительства. В поликлинику можно обращаться без предварительной записи, при этом возможность предварительной записи через регистратуру и портал Госуслуг сохраняется. Для работающих граждан организован прием в вечернее время или в выходные дни.

Выездные пункты:

∙ ТРЦ «Виконда» (ул. Бабушкина, 29) на первом этаже в здании гостиницы за ресепшеном. Также пройти в пункт можно через вход со стороны улицы 50 лет ВЛКСМ. Работает ежедневно с 14 до 19 часов.

∙ ТЦ «Сенная площадь» (ул. Герцена, 62) на 2 этаже в будни и воскресенье с 13:00 до 18:00, в субботу – с 15 до 18 часов;

∙ МФЦ (пр. Батова,1) ежедневно с 13 до 18 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Лечебные учреждения:

– Поликлиника № 1 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 54). Вакцинация без предварительной записи ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 17:00 до 19:00. Обращаться в регистратуру или кабинет № 7А поликлиники.

– Поликлиника № 3 (ул. Свободы, 4а). Вакцинация без предварительной записи с 11:00 до 12:00, обращаться в регистратуру, кроме субботы и воскресенья.

– Поликлиника № 4 (ул. Зои Космодемьянской, 2а). Вакцинация без предварительной записи с 13:30 до 14:20, обращаться в регистратуру, кроме субботы. В воскресенье с 8:00 до 9:00.

– Поликлиника городской больницы № 2 им. Пирогова (ул. Максима Горького, 58).Вакцинация без предварительной записи, обращаться в регистратуру. Понедельник, среда, пятница с 13:00 до 17:00, вторник, четверг, суббота с 12:00 до 15:00.

Получить информацию обо всех прививочных пунктах, а также о возможности записи на вакцинацию на территории Рыбинска можно на Геопортале Ярославской области. Доступные для записи пункты вакцинации от COVID-19 отмечены на карте зеленым значком.

Пресс-служба администрации Рыбинска