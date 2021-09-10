Как творчество помогает справиться с повышенной тревожностью

10.09.2021, 10:02, Рекомендуем

Теги: Здоровье

Арт-терапия помогает снизить уровень стресса и справиться с повышенной тревожностью, что актуально для многих людей в современном мире. Переживания из-за работы, неудачный опыт в отношениях, материальные трудности — все это выбивает из колеи и заставляет изрядно понервничать. Хорошо, что занимаясь творчеством, можно немного успокоиться и снизить общий уровень стресса.

Конечно, арт-терапия не заменит полноценного лечения, поэтому, если вам нужна помощь психотерапевта, не откладывайте визит к специалисту. Например, найти хорошего психотерапевта в Полтаве можно на qui.help — это проверенный сайт, где собраны лучшие психологи, консультирующие онлайн.

Во многих зарубежных клиниках арт-терапия является важной частью восстановления пациентов после серьезных травм. Предлагаем перенять этот опыт и интегрировать его в свою повседневную жизнь. С этой целью давайте разберемся, какие виды творчества, по мнению психологов, лучше всего влияют на наше ментальное здоровье.

ТОП-5 видов творчества, которые помогают снизить уровень стресса

Вышивание. Этот вид рукоделия многие считают медитативным — вышивание помогает успокоиться, временно забыть о проблемах, а сосредоточившись на творчестве, осознать себя в моменте. Известно, что после Первой мировой войны вышивание использовали для коррекции посттравматического стресса у солдат. Вязание. Оказывается, любители вязания чувствуют себя намного более спокойными и счастливыми, проще переживают стрессовые ситуации и легче находят общий язык с другими людьми. Работа с керамикой, глиной и другими пластичными материалами. Это творчество можно причислить к категории тактильных практик, которые помогают открыто выражать чувства, успокаивают и выносят на поверхность наши бессознательные переживания. Рисование. Живопись — это классика арт-терапии. Во время рисования мы выражаем свои эмоции, открывая то, что находится глубоко внутри. Песочная терапия. Рисование картин из песка — еще одно медитативное занятие, которое помогает замедлиться, снять напряжение и высвободить скрытые эмоции.

Лечение творчеством — в чем секрет?

Почему творчество оказывает такое целительное воздействие? Рисование или рукоделие — это быстрое вложение сил, дающее видимый результат здесь и сейчас. Благодаря этому поднимается самооценка человека, формируется ощущение, что его усилия не напрасны. Получая положительные эмоции, человек меньше концентрируется на тревожных переживаниях. Также доказано, что монотонная работа, как вязание или вышивание, помогает избавиться от негативных мыслей и действует почти так же, как медитация.

Но, какой бы хорошей ни была арт-терапия, специалисты напоминают, что самостоятельным инструментом при проработке психологических травм творчество быть не может. Рукоделие помогает снять ситуативную тревогу и снизить интенсивность стресса, но это не отменяет необходимость обращения к психотерапевту.