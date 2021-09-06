В Рыбинске ведётся ремонт подъездов к образовательным учреждениям и улицы Моторостроителей

06.09.2021, 11:31, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Ремонт, Транспорт

В Рыбинске ведётся ремонт подъездов к образовательным учреждениям.

Работы начались у детского сада № 43 на улице Гагарина. Всего в этом году из регионального дорожного фонда, сформированного за счёт средств областного и городского бюджетов, в Рыбинске будет отремонтировано пять подъездных путей к детским садам и школам.

Сейчас на улице Гагарина ведутся земляные работы. Строители расширяют существующий подъезд к детскому саду № 43. За счёт этого к концу месяца здесь отремонтируют не только проезжую часть, но и обустроят тротуары. Комфортные условия будут созданы для пешеходов и автомобилистов.

— Стоимость ремонта подъездного пути к детскому саду № 43 составила 6,5 млн рублей. Это один из самых дорогостоящих объектов, в первую очередь, из-за объемов работ, площадь участка — 1,3 тыс кв. м. Всего в этом году будет отремонтировано пять подъездов у школ № 32 и № 20, № 28 и у детских садов № 43, № 99 и № 113. Объекты выбирали вместе с департаментом образования, они давали нашим специалистам свои предложения, где в первую очередь необходимо провести ремонт подъездных путей, — прокомментировала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Общая стоимость работ более 25,0 млн рублей.

Кроме того, в Рыбинске подрядная организация РУМСР начала ремонт одного из самых протяженных участков автодорог, которые будут выполнены в этом году за счет федеральных средств.

К концу сезона самый густонаселенный район города получит новую современную дорогу с пешеходной зоной и выделенной велодорожкой.

В настоящее время на разных участках дороги на улице Моторостроителей кипит работа. Уже сформирован каркас проезжей части, частично установлены бордюры. Ранее ширина проезжей части колебалась от 8,5 до 11 метров на разных участках дороги, сейчас ее выровняют до 9 метров.

– Делаем карманы для остановки транспорта. Формируем тротуары. По проекту, согласованному с жителями, часть зеленой зоны местами будет заужена, но сохранится по обе стороны дороги. Под выпиловку попало 51 дерево по всей протяженности улицы. Компенсирующие посадки запланированы на следующий год за счет внебюджетных средств. У нас уже есть предложения от активных горожан о безвозмездной передаче крупных саженцев молодых деревьев. Разумно сначала создать удобную инфраструктуру, а затем высадить зеленые насаждения в нужных местах, – рассказал Алексей Рябченков, заместитель главы по городскому хозяйству.

Велодорожка с двусторонним направлением шириной 2,5 метра пройдет по четной стороне улицы Моторостроителей на всем ее протяжении. Это будет одних из первых веломаршрутов, которые в будущем свяжут микрорайоны города, позволив всем желающим пересесть на экологичный транспорт.

Вдоль всей улицы предусмотрены три линии освещения, будут установлены современные светильники. Пешеходные переходы по проекту сделают с завышением, что на практике более эффективно, чем искусственные неровности.

Завершить асфальтирование подрядной организации предстоит в сентябре. Далее до конца сезона – время на установку ограждения, знаков, монтаж освещения.

С 1 августа по 30 ноября в Рыбинске проходит муниципальная амнистия по списанию пеней при погашении в полном объеме долга за аренду муниципального имущества или земельного участка.

В акции этого года появилось нововведение. Списать пени можно, заключив мировое соглашение, даже при наличии решения суда, сообщили в пресс-службе администрации города.

Муниципальная амнистия по списанию пеней за аренду муниципального имущества и земельных участков – мера поддержки предпринимателей в условиях коронавирусной инфекции: в 2020 году с мая по сентябрь предприятия малого и среднего бизнеса практически не работали, в 2021 году также действуют ограничительные меры. В связи с этим было принято о проведении муниципальной амнистии.

– В акции этого года есть нововведение. Предприниматели, у которых на руках есть решении суда о взыскании с них арендной платы и пеней, могут обратиться в департамент имущественных и земельных отношений с заявлением о списании пеней при условии погашения основного долга и заключении мирового соглашения, – отметила Наталия Поткина, директор департамента имущественных и земельных отношений.

На данный момент с заявлениями обратились только 20 человек. Это очень незначительная часть от общего числа должников. Специалисты связывают низкую активность с последним летним месяцем, который люди отдают отдыху.

В ДИЗО Рыбинска подчеркивают, затягивать с решением этого вопроса не стоит. Процедура достаточно длительная, связанная с подготовкой определенного пакета документов. Обратиться нужно в сентябре или в октябре, чтобы в ноябре документы прошли обработку и были приняты в работу.

Получить консультацию можно с понедельника по пятницу (перерыв на обед с 12:12 до 13:00) в департаменте имущественных и земельных отношений по адресу: ул. Крестовая, 77, 2 этаж, кабинет № 3, юридический отдел, телефон: +7 (4855) 28-32-90. Обратиться с заявлением можно по адресу: ул. Крестовая, 77, кабинет № 3.