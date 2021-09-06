Кому в Ярославле предлагают зарплату от 100 тысяч рублей?

06.09.2021, 14:08, Детали

Теги: Безработица, Бизнес, Работа

В августе этого года в Ярославле на hh.ru было опубликовано более 700 вакансий с заработной платой от 100 тысяч рублей и выше.

В большинстве случаев это были вакансии, размещенные компаниями из отраслей «Продажи», «Рабочий персонал», «Строительство, недвижимость», «Транспорт, логистика».

Основная часть вакансий предполагает полную занятость (94%) на полный день (53%). Но сотрудники на «вахту» также востребованы (29%). Удаленную работу с зарплатой от 100 тысяч предлагают 8% вакансий. При этом, в феврале этого года удаленную работу с зарплатой от 100 тысяч рублей предлагали лишь 5% работодателей.

В целом за прошлый месяц по региону было размещено более 4 тысяч вакансий для соискателей без опыта работы и высшего образования. Чаще всего это вакансии, размещенные в профессиональных областях «продажи» – 33%, «рабочий персонал» – 21% и «административный персонал» – 16%.

По отраслям компаний, размещающих анализируемые вакансии, наибольшее количество представлено в отраслях розничной торговли, информационных технологий и непищевых товаров народного потребления.

Соискателям предлагается полная занятость (86% предложений), частичная занятость (13%), стажировка (1%). По графику работы большинство вакансий предполагают полный день (57%). Предложения со сменным графиком составили 20%, с гибким графиком – 10%. 8% работодателей предлагают удаленную работу и 5% – вахту.

Средняя заработная плата в таких вакансиях – 29 тысяч рублей.