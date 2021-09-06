Около 3,5 тысяч рыбинцев стали участниками акции по стимулированию вакцинации

06.09.2021, 10:15, Новости

Теги: Здоровье, Здравоохранение

Около 3,5 тысяч жителей Рыбинска поставили первый компонент вакцины в период с 20 по 31 августа и стали участниками муниципальной акции по стимулированию вакцинации.

Её итоги будут подведены 24 сентября по номерам прививочных сертификатов с помощью программы случайных чисел в прямом эфире на странице администрации в социальной сети «ВКонтакте». Победители получат подарки – смартфоны, приглашения в бассейн или театр. Всего за период прививочной кампании вакцину получили 48 503 человека.

По состоянию на 6 сентября прививку сделали 53% рыбинцев от числа населения, имеющих показания к вакцинации, для получения коллективного иммунитета в пределах муниципального образования.

Поставить вакцину от коронавирусной инфекции без записи можно в выездных пунктах:

· ТРЦ «Виконда» (ул. Бабушкина, 29) на первом этаже в здании гостиницы за ресепшеном. Также пройти в пункт можно через вход со стороны улицы 50 лет ВЛКСМ. Работает ежедневно с 14 до 19 часов.

· 6,7 и 8 сентября в Общественно-культурном центре (ул. Чкалова, 89) с 10 до 14 часов в фойе на первом этаже;

· ТЦ «Сенная площадь» (ул. Герцена, 62) на 2 этаже в будни и воскресенье с 13:00 до 18:00, в субботу – с 15 до 18 часов;

· МФЦ (пр. Батова,1) ежедневно с 13 до 18 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Вакцинироваться можно в городских поликлиниках, которые ввели прием без предварительной записи. В ряде медицинских учреждений сделать прививку можно в вечернее время или в выходные дни. Расписание следующее:

Городская больница № 1

Поликлиника № 1 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 54)

Вакцинация без предварительной записи ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 17:00 до 19:00. Обращаться в регистратуру или кабинет № 7А поликлиники.

Поликлиника № 3 (ул. Свободы, 4а)

Вакцинация без предварительной записи с 11:00 до 12:00, обращаться в регистратуру, кроме субботы и воскресенья.

Поликлиника № 4 (ул. Зои Космодемьянской, 2а)

Вакцинация без предварительной записи с 13:30 до 14:20, обращаться в регистратуру, кроме субботы. В воскресенье с 8:00 до 9:00.

Поликлиника городской больницы № 2 им. Пирогова (ул. Максима Горького, 58)

Вакцинация без предварительной записи:

· Понедельник, среда, пятница с 13:00 до 17:00

· Вторник, четверг, суббота с 12:00 до 15:00

· Обращаться в регистратуру.

Прикрепление к поликлинике не требуется. При этом возможность предварительной записи через регистратуру и портал Госуслуг сохраняется.

На Геопортале Ярославской области можно получить информацию обо всех прививочных пунктах, а также о возможности записи на вакцинацию на территории Рыбинска. Доступные для записи пункты вакцинации от COVID-19 отмечены на карте зеленым значком.

Пресс-служба администрации города Рыбинска