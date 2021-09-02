121 рыбинец получил адресную финансовую поддержку в рамках социального контракта

02.09.2021, 14:35, Новости

Теги: Безработица, Бизнес, Бюджет, Работа

Сумма финансовой поддержки составила от 11 до 250 тысяч рублей.

23 рыбинца получили социальную помощь на поиск работы. 30 человек оформили соцконтракт на открытие бизнеса, шесть — направили деньги на ведение личного подсобного хозяйства. 62 рыбинца из малоимущих семей (многодетных, а также семей, в которых воспитываются дети-инвалиды) получили помощь на покупку одежды, обуви и другие неотложные нужды.

Елизавета Кудрявцева благодаря социальному контракту превратила своё увлечение творчеством в собственное доходное дело. Женщина организовала домашнюю мастерскую по изготовлению обложек на блокноты, ежедневники, документы.

— Я поняла, что хочу развивать своё дело, выйти в активные продажи, и соцконтракт стал той реальной поддержкой, которая поможет мне это реализовать. Я люблю практичные вещи, но при этом, чтобы они были красивые, поэтому я выбрала изготовление обложек. Начинала с бумажных обложек, скрапбукинга, сейчас работаю с итальянским переплётным кожзаменителем. Полученные в рамках соцконтракта средства я потратила на оборудование — термопресс, инструменты, стеллажи, расходные материалы, — говорит Елизавета Кудрявцева.

Такой же поддержкой на развитие своего дела воспользовались ещё 22 рыбинца, пожелавших открыть бизнес в сфере услуг, торговли, перевозок, кондитерского и гончарного производства.

— Также социальные контракты могут быть заключены на мероприятия по поиску работы, по ведению личного подсобного хозяйства и по преодолению трудной жизненной ситуации. Сюда могут быть отнесены многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Основной критерий для участия — низкий доход, не более 10 742 рублей на человека. Социальный контракт заключается от трёх месяцев до года. Максимальный размер финансирования в 2021 году составляет около 37 млн рублей. Поэтому у рыбинцев есть ещё возможность обратиться за данной мерой соцподдержки, — рассказала начальник отдела по вопросам семейной политики Людмила Кудринская.

Информацию об участии в программе можно узнать в департаменте по социальной поддержке населения по телефонам: +7(4855) 28-29-23, 28-29-24.

Пресс-служба администрации города Рыбинска