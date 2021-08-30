В Рыбинске прошли вакцинацию 46 401 человек

30.08.2021, 10:39, Новости

Теги: Здоровье, Здравоохранение

Это 51% от общего числа жителей города, имеющих показания к вакцинации для выработки коллективного иммунитета.

Из них 2 300 человек стали участниками акции по стимулированию вакцинации, которая проходит в Рыбинске с 20 по 31 августа. Горожане, прошедшие первичную вакцинацию от коронавирусной инфекции в этот период, по итогам акции могут получить смартфоны или приглашения на посещение музеев и бассейна. Сделать прививку можно в любом пункте вакцинации на территории Рыбинска.

Поставить вакцину от коронавирусной инфекции без записи можно в выездных пунктах:

· ТРЦ «Виконда» (ул. Бабушкина, 29) на первом этаже в здании гостиницы за ресепшеном. Также пройти в пункт можно через вход со стороны улицы 50 лет ВЛКСМ. Работает ежедневно с 14 до 19 часов.

· Общественно-культурный центр (ул. Чкалова, 89) в фойе на первом этаже с понедельника по пятницу с 12:00 до 19:00;

· ТЦ «Сенная площадь» (ул. Герцена, 62) на 2 этаже в будни и воскресенье с 13:00 до 18:00, в субботу – с 15 до 18 часов;

· МФЦ (пр. Батова,1) ежедневно с 13 до 18 часов, кроме выходных и праздничных дней.

1 и 2 сентября выездной пункт вакцинации будет работать возле мини-рынка на улице Волочаевской. С 9:00 до 15:00 сделать прививку от коронавирусной инфекции можно будет в специальном автобусе.

Вакцинироваться можно в городских поликлиниках, часть из них ввели прием без предварительной записи. В ряде медицинских учреждений ставить прививки будут в вечернее время или в выходные дни. Расписание следующее:

Городская больница № 1

Поликлиника № 1 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 54)

Вакцинация без предварительной записи ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 17:00 до 19:00. Обращаться в регистратуру или кабинет № 7А поликлиники.

Поликлиника № 3 (ул. Свободы, 4а)

Вакцинация без предварительной записи с 11:00 до 12:00, обращаться в регистратуру, кроме субботы и воскресенья.

Поликлиника № 4 (ул. Зои Космодемьянской, 2а)

Вакцинация без предварительной записи с 13:30 до 14:20, обращаться в регистратуру, кроме субботы. В воскресенье с 8:00 до 9:00.

Поликлиника городской больницы № 2 им. Пирогова (ул. Максима Горького, 58)

Вакцинация без предварительной записи:

Понедельник, среда, пятница с 13:00 до 17:00

Вторник, четверг, суббота с 12:00 до 15:00

Обращаться в регистратуру.

Прикрепление к поликлинике не требуется. При этом возможность предварительной записи через регистратуру и портал Госуслуг сохраняется.

На Геопортале Ярославской области можно получить информацию обо всех прививочных пунктах, а также о возможности записи на вакцинацию на территории Рыбинска. Доступные для записи пункты вакцинации от COVID-19 отмечены на карте зеленым значком.

Пресс-служба администрации города Рыбинска