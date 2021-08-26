Копейка рубль бережет?

26.08.2021, 21:46, Детали

Теги: Бизнес, Работа

С медяками – постоянные проблемы. В кассах магазинов часто жалуются, что мелочи нет, сдавать нечем. А попробовал принести им мешок меди, которая скопилась дома за несколько лет – не взяли. Говорят, пересчитывать некогда. В карманах таскать мелочь на случай, что понадобится, тоже не хочется. Так куда её девать? Так скоро все монеты по копилкам разойдутся. Может уже пора отказаться от копеек и металлических рублей?

Отвечает эксперт по денежным знакам ярославского отделения Банка России Ольга Соколова:

Действительно, проблема возврата монеты в платежный оборот существует. И в условиях пандемии она обострилась. Если в 2019 году в кассы Банка России вернулось 63% от общего количества выданных монет, то в 2020 – только 46%. По мере распространения безналичных способов оплаты потребность в монетах сокращается. Но спрос на неё у торгово-сервисных предприятий есть, поэтому Банк России регулярно заказывает изготовление и выпускает в обращение необходимые объемы монет. Так, в 2020 году в обращение выпущено более 1,3 млрд монет, то есть по 9 монет на каждого жителя. На эти цели было потрачено ни много ни мало – 3,8 млрд рублей.

Каждый из нас в силе помочь сократить такие траты. Да и для самого человека будет выгодно перевести залежавшееся в копилках медяки в свой личный бюджет. Их просто нужно отнести в любой банк и поменять на банкноты. Но прежде – рассортировать мелочь по номиналам. Банки обязаны поменять монеты, но вправе взять за это комиссию — до 3%. Но и этого можно избежать – просите зачислить эти деньги на счет. Банки обязаны принимать монеты любого номинала на счет или вклад без комиссии, а также для оплаты коммунальных платежей. Если кассир отказывается это делать, вы имеете полное право пожаловаться в Банк России – на сайте cbr.ru или по телефону горячей линии 8-800-300-30-00.

Можно также положить мелочь на телефон. Терминалы оплаты сотовой связи часто принимают монеты, но обычно от 50 копеек. Следите за комиссией, которая будет взиматься за услугу!

Ну, и в магазине по закону обязаны принимать к оплате деньги любого номинала, причем не только монеты в 50 или 10 копеек, но даже 1 копейку. Монеты — такое же законное средство платежа, как и купюры. Если в магазине отказываются брать мелочь, ваше право – обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.